Das erste Mal war einem das Fahrrad im vergangenen Herbst aufgefallen, mitten in der Innenstadt Villingens. Auf dem Weg von der Niederen Straße hinaus zur Stadtmauer war man in die Schaffneigasse eingebogen und querte die Goldgrubengasse in Richtung Gerberstraße.

Da lehnte es an der Hauswand, musste dort schon lange gestanden haben, ohne bewegt worden zu sein, mit einem Kabelschloss an der Regenrinne befestigt.

Eine Pflanze rankt sich am Rahmen empor

Von nahem betrachtet konnte man sehen, wie sich eine rankende Pflanze, die in den kalt gewordenen Nächten ihr Laub verloren hatte, am Rad empor schlängelte.

Das Rad weckte Erinnerungen an die eigene Jugend, lange her, vielleicht 45 Jahre. Damals hatte man als erstes richtiges Fahrrad mit Gangschaltung eines der Marke Kalkhoff besessen, braun in Farbe. Dieses hier in der Schaffneigasse zeigte sich in kräftigem Blau, mit gemalten Blümchen verziert.

Auch im Winter stand das Rad an der Mauer

Über den Winter hinweg sah man das Fahrrad noch das eine oder andere Mal, immer an jener Hauswand lehnend, unbeachtet, die Ranken fielen nicht weiter auf so ganz ohne Blätter, unbewegt, die Reifen schon ziemlich platt.

Das Frühjahr zog ins Land, ohne dass man den Weg durch die Schaffneigasse noch einmal beschritten hätte.

Ein sommerlich grünes Kleid

Erst kürzlich jedoch, an einem dieser heißen Sommertage des Julis, kam man schließlich wieder in diese Gasse, genau an diesem Rad vorbei und s

iehe, es rankt und windet, dass es eine Pracht ist. Vorder- und Hinterrad dicht eingewachsen in ein sommerlich grünes Kleid.

Man macht ein Foto davon, die beste aller Ehefrauen, die sich ein wenig mit Grünzeug auskennt, meint beim Betrachten des Bildes, es handle sich um eine Windenart, vielleicht eine Ackerwinde.

Eine Winde wächst direkt aus dem Pflaster

Dabei, so sinniert man vor sich hin, windet sich die Winde weder im Winde noch vom Acker empor, sondern wächst direkt aus dem Pflaster, mitten in der überhitzten Stadt.

Aber wurde eben dieses Pflaster nicht schon in einem alten Sponti-Lied besungen, wo es heißt: „Unter dem Pflaster, da liegt der Strand, komm reiß auch Du ein paar Steine aus dem Sand“.

Nun denn, der Strand mit dem Sand befindet sich ja aktuell tatsächlich in Schwenningen, direkt auf dem heißen Pflaster des Muslenplatzes.

Und das Fahrrad? Steht weiterhin, umrankt dort in der Schaffneigasse, ganz in grün gehüllt, blau, mit aufgemalten Blümelein.