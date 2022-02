Er soll das Gefühl vermitteln zuhause zu sein, angekommen in der eigenen Welt, der Name „Heimathafen“ steht für eine besondere Mode den Mann und Frau nicht auf jedem Kleiderständer finden. Das Villinger Geschäft hat nun eine neue Adresse in der Rietstraße gefunden.

Auch Geschenkartikel

Trendmarken im Verbund mit Lifestyle heißt das Zauberwort und im neuen Heimathafen sollen männliche Kunden ebenso zu ihrem Recht kommen wie die Damen.

Aber nicht nur Bekleidung findet man im neuen Laden, auch Geschenkartikel wie ein ganz besonderes Kerzensortiment von Dip Dye oder regionale Produkte in Form von Eierlikör oder Gin aus dem Schwarzwald. Skandinavische Mode, Keramik und ausgefallene Glasartikel machen neugierig auf mehr.

„Immer auf der Suche“

„Wir sind immer auf der Suche nach Neuem und Außergewöhnlichem und es lohnt sich immer mal wieder reinzuschauen“, lädt die Inhaberin Simone Mader ein sich umzuschauen.

Der „Heimathafen“, bisher in der Villinger Brunnenstraße zu finden, zieht um in die Rietstraße 24. Was in der Brunnenstraße auf engen Raum präsentiert wurde, findet ab sofort reichlich Platz in den Räumen der ehemaligen City´s. Diesen Laden in erstklassiger Lage in der Villinger Innenstadt will Simone Mader mit neuem Leben erfüllen.

Dabei kann sie sich auf ihr motiviertes Team verlassen, sie bekomme außerdem viel Input aus ihrer Kundschaft und die Orientierung nach Trends verbunden mit einer gewissen Flexibilität sorgt für viel Abwechslung im Sortiment.

Am Samstag Eröffnung

Am kommenden Samstag, 19. Februar, ist Eröffnung in der Rietstraße 24 und Simone Mader freut sich auf Stammkunden ebenso wie auf viel neue Gesichter, die wissen wollen was sich hinter dem ungewöhnlichen Namen „Heimathafen“ verbirgt. (in)