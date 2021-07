Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Heftiger Starkregen sorgt für vollgelaufene Keller in VS-Villingen

In Sekundenschnelle verdunkelt sich am Montagmittag der Himmel über Villingen und ein Unwetter bricht über die Stadt herein. Bei der Kindertageseinrichtung „Kikripp“ läuft das Erdgeschoss voll Wasser. In drei Fällen muss die Feuerwehr ausrücken. Mit Video!