Am Freitag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.45 Uhr wurde auf dem Innenring in VS-Villingen eine Versammlung in Form eines Autokorsos durchgeführt. Der Veranstalter hatte die Versammlung bei der Stadt Villingen-Schwenningen zum Thema „Frieden und Freiheit“ zuvor angemeldet. Ziel der Veranstaltung war es, auf die Einschränkungen durch die Corona-Verordnung aufmerksam zu machen. Am Autokorso nahmen laut Polizeiangaben etwa 80 Fahrzeuge teil. Die Fahrzeuge waren mit Plakaten beklebt, und es waren Megafone im Einsatz. Die von der Stadt Villingen-Schwenningen per Verfügung erlassenen Auflagen wurden eingehalten. Im Feierabendverkehr kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ansonsten verlief die Veranstaltung störungsfrei.