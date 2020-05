Fraktionssprecher Andreas Flöß begründet den Antrag mit dem Argument, den Stadträten habe die Zeit gefehlt, sich mit den von der Verwaltung vorgeschlagenen Fülle von Einsparungen einer Haushaltssperre zu beschäftigen. Stattdessen wünscht die Fraktion eine Sondersitzung, bei der die Möglichkeiten einer Reduzierung wesentlicher Haushaltspositionen besprochen werden soll.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem beantragen die Freien Wähler eine juristische Überprüfung, ob Auftragsvergaben der Stadt bis 20 000 Euro für einen Zeitraum von sechs Monaten freihändig an Dienstleister und Handwerksbetriebe vergeben werden können. Wenn ja, könnten damit heimische Betriebe wirtschaftlich gestärkt werden.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates beginnt am Mittwoch, 6. Mai, um 18 Uhr in der Neuen Tonhalle in Villingen. Neben einer Haushaltssperre infolge massiver Steuerausfälle durch die Corona-Pandemie geht es um die Bebauung des alten Tonhallenareals in Villingen, die Verteuerung der Rietstraßen-Sanierung und mehrere Änderungen des Flächennutzungsplans.