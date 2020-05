von sk

Die FDP-Fraktion im Gemeinderat möchte den anstehenden Konsolidierungsprozess im städtischen Haushalt völlig anders gestalten als bisher. In einer Pressemitteilung vom Dienstag, einen Tag vor der nächsten öffentlichen Sitzung, erläutert die Fraktion ihren Vorschlag.

FDP-Fraktionsvorsitzender Frank Bonath. | Bild: Bonath/privat

Wegen der Corona Krise erwartet die Stadt VS ein Defizit von 58 Millionen Euro. „Solch extreme Auswirkungen erfordern tiefgreifende Maßnahmen“, heißt es in der Mitteilung. Die 58 Millionen Euro würden rein aus dem Konsum der Stadt VS resultieren, sie entstünden also im Ergebnishaushalt. Wenn jetzt Ideen entstehen, die teuren Investitionen, wie beispielsweise in neue Straßen, zu streichen, klinge das im ersten Schritt vernünftig. Beachte man nun aber das neue kommunale Haushaltsrecht, gehen Investitionen in den Finanzhaushalt.

Keine Entlastung

„Investitionen zu streichen, wie von den Grünen gefordert, um damit unseren Ergebnishaushalt zu stabilisieren, bringt deshalb leider keinerlei Entlastung. Das Defizit, das die Liquidität aufbraucht, bleibt unverändert. Statt Investitionen zu streichen, muss am Konsum gespart werden“, sagt Fraktionssprecher Frank Bonath.

Bei Null beginnen

Ungewöhnliche Zeiten würden ungewöhnliche Lösungsideen erfordern. Anstatt über Streichungen zu streiten, ist die Idee der FDP bei Null zu beginnen. Frank Bonath zeigt den Prozess auf, den sich die FDP vorstellt: „Konkret wollen wir, dass der Haushaltsentwurf lediglich mit den kommunalen Pflichtaufgaben erstellt wird. Danach wird dann ein Budget für freiwillige Aufgaben pro Amt definiert. Im Anschluss daran, wird dieses Budget mit den freiwilligen Aufgaben pro Bereich gefüllt.“ Laut Bonath ändere diese Vorgehensweise die Debatte im Gemeinderat vollkommen, denn damit könne endlich positiv debattiert werden, was der Gemeinderat unbedingt haben möchte.

Villingen-Schwenningen Der Stadt droht jetzt Finanzloch von 60 bis 70 Millionen Euro Das könnte Sie auch interessieren

So werden auch die Auswirkungen kleiner Beträge sichtbar, da aktiv über die Konsumausgaben entschieden werde. Nichts verschwinde im: „Das war schon immer so“ oder „Das sind nur Peanuts, verglichen mit dem Rest.“ Bonath: „Die Zeit jetzt erfordert einen verantwortungsvollen Umgang mit den Geldern der Steuerzahler und den Aufgaben, die damit für die Bürger der Stadt geleistet werden können.“

Keine neuen Stellen schaffen

Mit diesem Lösungsweg alleine gebe sich die FDP-Fraktion noch nicht zufrieden. Sie fordert darüber hinaus, in den nächsten vier Jahren keine neuen Stellen mehr zu schaffen, denn auch diese würden den Finanzhaushalt belasten. Nur durch den Wegfall bestehender Stellen solle neuer Bedarf gedeckt werden können.

Effizienzprogramm aufsetzen

Die Corona-Krise habe in der Gesellschaft einen kleinen Digitalisierungsschub ausgelöst. Diesen könne die Verwaltung nutzen, um ein Effizienzprogramm für die Stadtverwaltung aufzusetzen, damit der Haushalt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch Einsparungen im Konsum krisensicher aufgestellt werden kann.

Weichen stellen

„Mit diesen Maßnahmen wird die Versorgung der Bürger auch mit freiwilligen Aufgaben sichergestellt. Dieser Haushalt entscheidet nicht nur darüber, was im nächsten Jahr ausgeben wird. In dieser Situation stellt die Konsolidierung die Weichen für das kommende Jahrzehnt“, so der 48-jährige Fraktionssprecher.