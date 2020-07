Ein schwerer Unfall hatte Ende Januar in VS-Marbach zu einem langen Stau in den frühen Morgenstunden geführt. Dabei soll es laut Polizei einen Gaffer gegeben haben. Beschuldigt ist Müllmann Felix Ani, 59, gebürtiger Nigerianer, seit 18 Jahren in Deutschland mit deutscher Staatsbürgerschaft. Dieser bestreitet die Vorwürfe. Nun landet der Fall vor Gericht, ein Datum steht ebenfalls fest.

Felix Ani ist Müllmann. Der 59-Jährige arbeitet für das Entsorgungsunternehmen Remondis und ist in der Regel bereits am frühen Morgen unterwegs – so auch am 29. Januar. Da waren er und sein Fahrer in Villingen-Schwenningen-Marbach in ihrem