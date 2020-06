von Hans-Jürgen Götz

So mancher hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, aber nun wird doch noch alles gut: der Sportplatz beim Hoptbühlgymnasium wird endlich saniert. „Das ist ein wichtiger Tag für die Schule“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Roth anlässlich des Spatenstichs. Beschlossen wurden die Arbeiten vom Gemeinderat mit Kosten in Höhe von 1,34 Millionen Euro bereits im Mai 2019 – angesichts der Corona-geschwächten Haushaltslage wäre das sonst sicherlich noch weiter auf die lange Bank geschoben worden.

Ein Tag der guten Laune: Beim Spatenstich zur Sanierung wird OB Jürgen Roth flankiert von Gemeinderäten, Vertretern der Schule, Planern und Handwerkern. Bilder: Hans-Jürgen Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Für Roth ist die Sanierung nach eigenen Worten eine Herzensangelegenheit. So hatte er sich gleich zu Beginn seiner Amtszeit ausführlich über die Situation am Hoptbühlgymnasium informieren lassen. Auch bei vielen Gemeinderäten stand die Priorisierung dieser Maßnahme ganz oben auf der Dringlichkeitsliste.

Video: Hans-Jürgen Götz

Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer zeigte sich überglücklich, dass es endlich losgeht. Sie bedankte sich für die breite Unterstützung durch den Gemeinderat und lobte auch die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten, vom Hochbauamt über die Sportverbände, die Schülermitvertretung, den Elternbeirat bis hin zu den Planern.

Der Sportplatz ist bereits viele Jahre in einem relativ schlechten Zustand, musste dann im Jahre 2017 endgültig komplett gesperrt werden. Zu gefährlich wurden die großen Risse und Löcher quer über den ganzen Platz. Jetzt wird zunächst alles ausgebaggert und anschließend entsteht eine komplett neue Anlage mit Kunstrasen. Drum herum finden sich vier Rundbahnen, vier 100-Meter-Bahnen, drei Weitsprunganlagen, zwei Hochsprunganlagen, drei Kugelstoßfelder und eine Speerwurfbahn. Neu sind zwei Beachvolleyballfelder, Slaglines und ein Calisthanics-Street-Workout-Park.

Ein Stilleben der Natur – nur ist das keine Idylle für Sportler. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Neu ist vor allem aber auch das erweiterte Nutzungskonzept. Im Gegensatz zu früher wird der Sportplatz auch für die Nutzung durch Vereine zur Verfügung stehen. Da diese vor allem abends trainieren wollen, wird der Platz nun auch mit einer Flutlichtanlage ausgestattet. Wenn dann hier bis spät in die Nachtstunden noch Trainingsbetrieb stattfinden wird, geht man davon aus, dass hier einer unsachgemäßen Nutzung durch Unbefugte wirkungsvoll entgegengewirkt werden kann.

Martin Kubercyk (links) erklärt die Planung zur Sanierung des Sportplatzes. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Martin Kubercyk vom Landschaftsarchitekturbüro K3 geht davon aus, dass noch vor Einbruch des Winters alles fertiggestellt werden kann. Das Frühjahr soll dann für die finale Gestaltung der Grünbereiche genutzt werden, so dass der neue Sportplatz im Mai 2021 in Betrieb genommen werden kann. Kubercyk war selbst Schüler im Hoptbühlgymnasium und kann sich noch gut an den alten Sportplatz erinnern. Die neue Anlage wird den Sportlern ab nächstem Jahr wesentlich mehr Möglichkeiten bieten.

Insgesamt werden nun 2000 Kubikmeter Erde bewegt, damit auf 5100 Quadratmetern eine neue Kunststofffläche für die Leichtathletik entstehen kann. Dazu kommt ein 2500 Quadratmeter großes Kleinspielfeld mit Kunstrasen und auf 750 Quadratmetern zwei sandgefüllte Beachvolleyballfelder. Das Ganze wird umrandet von 1900 Quadratmetern Rasen, einem teils erneuerten Zaun und sechs Flutlichtmasten.