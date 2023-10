„Es waren nur fünf Minuten“: Genau so lange benötigte ein Dieb, um am Montag, 2. Oktober, unerkannt ein Firmenfahrzeug der Gartengestaltung Späth im Villinger Wohngebiet Schilterhäusle zu stehlen. Eine aufmerksame Spaziergängerin sorgte allerdings wenige Stunden später im Schramberger Ortsteil Sulgen für ein glückliches Ende.

Bernd Hug ist einer der beiden Geschäftsführer und kann es kaum fassen. Plötzlich war der Wagen weg, berichteten ihm seine Mitarbeiter. Eine Gewohnheit der Handwerker, den Schlüssel im Auto stecken zu lassen, hat es dem Dieb leicht gemacht.

Schlüssel im Zündschloss

So richtig einen Vorwurf möchte er seinem Team allerdings nicht machen, denn früher war die Gepflogenheit, den Schlüssel nicht abzuziehen weit verbreitet und ist es auch heute noch. Das hängt einfach damit zusammen, dass an einer Baustelle die Fahrzeuge schnell einmal umgestellt werden müssen.

Geschäftsführer Bernd Hug will Mitarbeiter von Handwerksbetrieben warnen, die Schlüssel in den Firmenfahrzeugen zu lassen, wenn auf Baustellen gearbeitet wird. | Bild: Wohlgemuth, Simone

„Das geht aber nicht“, sagt Hug, auch aus versicherungsrechtlichen Gründen. Er habe den Fall nun zum Anlass genommen, seinen Mitarbeitern ins Gewissen zu reden, was ihm wegen des glimpflichen Ausgangs der Geschichte auch etwas leichter fiel. Allerdings nutzt er die Angelegenheit, um auch weitere Handwerksbetriebe zu warnen.

„Ich möchte auch die anderen Handwerker warnen, den Schlüssel einfach steckenzulassen.“ Bernd Hug, Geschäftsführer Gartengestaltung Späth

Doch was ist geschehen? Gegen 11 Uhr stand das Firmenauto in der Nähe der Europaallee, dort sollten die Mitarbeiter ein Biotop für geschützte Eidechsen gestalten. Der unbekannte Täter schlug kaltschnäuzig zu und fuhr direkt und offensichtlich auch recht schnell in Richtung Sulgen.

Wir benötigen ihre Einwilligung, um Facebook Beitrag anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann Facebook Beitrag Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt for Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereitswährenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Akzeptieren und anzeigen Wir benötigen ihre Einwilligung, um Facebook Beitrag anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Zustimmung ein externer Inhalt geladen werden, der den Inhalt ergänzt. Mit Ihrer Zustimmung kann Facebook Beitrag Ihre personenbezogene Daten erheben und auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz-Niveau verarbeiten. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie auf den Privatsphäre-Link am Seitenende klicken. Akzeptieren und anzeigen Einwilligung entziehen

Das wussten aber Hug und seine Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt nicht. In der ganz in der Nähe befindlichen Firma wurde im sozialen Netzwerk Facebook unter dem Bild des verschwundenen Wagens eine Nachricht aufgesetzt: Augen offen halten. Das Unternehmen bittet um Mithilfe bei der Suche.

Reaktionsschnelle Spaziergängerin

Die Nachricht wurde in wenigen Minuten zigfach geteilt. Allerdings half dann nicht eine Facebook-Nutzerin zur Aufklärung des Falles, sondern eine Spaziergängerin mit Hund, die von dem Aufruf im Netz nichts wusste. Sie sah auf einem Waldparkplatz bei Sulgen das Firmenfahrzeug und beobachtete, wie ein Mann an dem Auto hantierte.

Das sei ihr wohl komisch vorgekommen und sie sprach den Unbekannten an. Der sei dann sofort im Wald verschwunden. Die Frau rief dann die Villinger Firma an, auf den Ford Transit war ja die Telefonnummer lackiert.

Wagen zurückgeholt

Hug machte sich sofort mit einem Mitarbeiter auf den Weg und sie brachten den Wagen wieder zurück nach Villingen. Die Frau habe jedenfalls „toll reagiert“, findet der Geschäftsführer. Einzige Wermutstropfen: Der Täter nahm den Rucksack des Azubis samt Geldbeutel und Erstschlüssel des Wagens mit.

A81 28-jährige Tesla-Fahrerin zieht raus – dann knallt es auf der A81 Das könnte Sie auch interessieren

Das Fahrzeug wurde inzwischen auf ein neues Schließsystem eingestellt, solange musste Hug den Transit allerdings besonders im Auge behalten, denn der Dieb hätte ja jederzeit wiederkommen können.

Ab in den Osten?

Der Villinger Firmenchef geht davon aus, dass der Wagen auf dem Parkplatz nur kurz hätte abgestellt werden sollen. Das Firmenfahrzeug hätte beispielsweise von einem Transporter abgeholt und in den Osten gebracht werden können.

Ob der Dieb tatsächlich so vernetzt war, ist unklar. „Die Ermittlungen laufen“, sagte Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge auf Anfrage. Bestätigen kann er lediglich, dass der Wagen an dem Montag um 11 Uhr in Villingen gestohlen und um 12.30 von der Spaziergängerin gefunden wurde.

Hugs Lehre aus der Geschichte: Der Fahrzeugschlüssel sollte man bei Baustellenarbeiten nie hinter der Sonnenblende oder direkt im Zündschloss lassen, wie in etwa „90 Prozent der Fälle“, sondern abgezogen werden.