Zu einem handfesten Streit zwischen mehreren polizeibekannten Personen ist es am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr im Mauthepark an der Bürkstraße gekommen. Ein 38-Jähriger geriet zunächst mit einem anderen Mann in einen Streit.

Villingen-Schwenningen Wie steht‘s um Sicherheit und Ordnung in VS? Das sagen die Bürger dazu Das könnte Sie auch interessieren

Als sich laut Polizeiangaben zwei weitere Männer im Alter von 34 und 40 Jahren einmischten, artete der zunächst verbale Streit zwischen den Angetrunkenen in eine handfeste Schlägerei aus. Dabei schlug der 38-Jährige auch mit einer Bierflasche um sich.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, die Ermittlungen dauern an.

Mauthepark ein Brennpunkt

Der Mauthepark ist wegen seiner Innenstadtnähe sehr beliebt. Allerdings gilt er auch als ein Brennpunkt. Immer wieder wird gefordert, dass hier der Kommunale Ordnungsdienst noch stärker kontrollieren soll.