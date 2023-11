Die Rietwieber eröffneten mit ihrem musikalischen Einmarsch die Jahreshauptsammlung der Rietvögel und sorgten gleich für richtig Stimmung im Münsterzentrum. Die gute Laune bei den Rietvögeln hielt auch während der Versammlung an und gipfelte beim Kassenbericht, den die beiden Rietrechner außerordentlich unterhaltsam ablieferten. Keine Spur von sonst üblichem trockenem Zahlenwerk. „Über die negativen Zahlen berichte ich, die Positiven darf der erste Rietrechner vortragen“, so Stefan Golinske, der als zweiter Rietrechner wiedergewählt wurde. Am Ende des Kassenberichtes blieb aus dem vergangenen Jahr ein ansehnliches Plus übrig. Riesen Applaus der Mitglieder gab es, als Rietrechner Leonid Schlender, dem der goldene Vorstandsorden überreicht werden konnte, über ein Spendenaufkommen von 12.758 Euro berichtete.

„Es war für mich ein tolles erstes Vereinsjahr als Rietbürgermeister“, strahlte auch Heinz Zimmermann und erinnerte an die Highlights mit dem 150-jährigen Jubiläum der Katzenmusik, der Fasnet 2023 und dem Sommerfest im Riet, das wegen Unwetterwarnung leider etwas früher als geplant enden musste. „Im nächsten Jahr findet unser Sommerfest wieder auf dem Walkebuck statt“, kündigt Zimmermann an. 2024 führen die Rietvögel eine Häsordnung ein, die für ein einheitliches Auftreten an der Fasnet sorgen soll. „Auch werden wir künftig, außer bei den Kindern, keine Leihhäser mehr ausgeben, sondern diese an die Mitglieder verkaufen“, so der Rietbürgermeister. Sollte ein Mitglied sein Häs verkaufen wollen, behalte sich der Verein ein Vorkaufsrecht vor.

Der Polizeiposten im Riet wurde neu besetzt. Alexander Gießer tritt die Nachfolge von Andreas Gießer als Chef der Rietbollizei an. Als zweiter Rietschreiber wurde Stefan Hoer wiedergewählt. Benedikt Wabnik als Nachfolger von Jürgen Hermanutz wurde zum zweiten Vorsitzenden der Rietvögel gewählt. Dem Antrag auf Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der 786 Mitglieder von zehn Euro auf zwölf Euro wurde einstimmig zugestimmt.