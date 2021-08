Ende Juli gelang es Hackern, sich Zugriff auf Daten eines Unternehmens zu verschaffen, das vier Parkhäuser in Villingen-Schwenningen betreibt. Wie schwerwiegend war der Angriff? Was bedeutet das für die Daten der Kunden? Und was sollen Dauerparker machen? Der SÜDKURIER hat mit dem Anwalt des Unternehmens gesprochen.

Das Unternehmen Parkservice Hüfner vermietet in 23 deutschen Städten Parkflächen, etwa in Tiefgaragen. In Villingen-Schwenningen sind es die Parkhäuser am Inselhof, an der Neuen Tonhalle, beim Theater am Ring, am Schwarzwald-Baar-Klinikum und das