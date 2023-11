Stadträtin Katharina Hirt holte tief Luft. „Die Stadt“, so hob sie in der Gemeinderatsitzung an, „tut sehr viel für die Sanierung ihrer zahlreichen Schulen.“ Aber: „Es gibt noch immer viele neuralgische Stellen.“

Eine solche neuralgische Stelle hatte die CDU-Stadträtin und Vertreter anderer Gemeinderatsfraktionen kürzlich besichtigt. Auf Einladung der Schülermitverwaltung und des Elternbeirates waren sie ins Gymnasium am Romäusring eingeladen worden. Und was sie dort zu sehen bekamen, hat ihnen wenig gefallen und das Blut in Wallung gebracht. Auch bei Katharina Hirt, der ehemaligen Schulleiterin und Schulrätin.

Die alte Aula der Schule ist stark renovierungsbedürftig. Der Parkettboden müsste abgeschliffen werden, bevor er richtig Schaden nimmt, die Decke hat einen Wasserschaden und müsste renoviert werden. | Bild: Hans-Jürgen Götz

„Der Teppichboden lebt“

Zum Beispiel die Teppichböden, die dort schon seit 30 Jahren in den Klassenzimmern liegen. „Dieser Teppichboden lebt und ist inzwischen ein Biotop. Der gehört raus“, rief Hirt dem Oberbürgermeister zu.

Alte 30 Jahre alte und verfleckte Teppichböden gibt es noch einigen Klassenzimmern. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Dann die Toiletten: Laut Hirt in einem „unwürdigen Zustand“. Und schließlich die alte Aula. „Die sieht verheerend aus“. Eine Renovierung sei dringend geboten. Vorschlag von Hirt: Die Stadt sollte die geplante kostspielige Erneuerung des zweiten Chemieraums zurückstellen und diese drei akuten Mängel zügig abstellen.

Hier hat es einmal reingeregnet. Die Dicke wurde provisorisch abgedichtet. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Auch bei den Fenstern klemmt‘s

Frank Bonath (FDP), der bei dieser Besichtigung ebenfalls dabei war, monierte noch den Zustand der alten, denkmalgeschützten Fenster im Altbau des Gymnasiums. Viele seien defekt, könnten nicht mehr geöffnet werden.

Inzwischen werden Fenster von einem Klassenzimmer aus- und in einem anderen Zimmer eingebaut, damit zumindest zwei funktionierende Fenster pro Klassenraum zum Lüften genutzt werden können. Bei weiteren Defekten, prophezeite Bonath, sei aber diese Provisorien bald am Ende.

Schulleiter Jochen von der Hardt im alten Chemieraum des Gymnasiums. Hier ist dringend eine Erneuerung geboten. An der Stufe blättert der Belag ab, die Technik ist veraltet. „Wir sollen ja junge Menschen wissenschaftlich ausbilden“, sagt der Direktor. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Das Hochbauamt signalisiert Abhilfe

Laut Martin Kimmig, dem stellvertretende Amtsleiter im Hochbauamt, gibt es aber Hoffnung für die Schule. Vier Klassenzimmer sollen bald umfassend renoviert werden, kündigte er an. Die Teppichböden würden durch neue Linoleumbeläge ersetzt, des weiteren Decken und Beleuchtung erneuert. Das Geld im Haushalt der Stadt reicht laut Kimmig auch für die Erneuerung der beanstandeten Toiletten und zumindest für eine Teilrenovierung der alten Aula.

Auch dieser Chemieraum, einer von zweien, ist bereits auf neuesten Stand gebracht worden und ein Vorzeigestück der Schule. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Eine schnelle Erneuerung der Fenster ist allerdings nicht in Sicht. Baubürgermeister Detlev Bührer wies darauf hin, dass die Stadt derzeit drei große Baustellen bei den Schulsanierungen am Laufen habe, deren Kosten in die Millionen gehe: Der Schulverbund am Deutenberg, die Karl-Brachat-Realschule und die Kosterringschule.

Große Sanierungen später

„Wir können nicht alles auf einmal machen“, wies Bührer auf den Sanierungsstau hin. Am Gymnasium am Romäusring stehen laut Bührer noch drei große Sanierungsmaßnahmen an: das Dach, die Fassade und die Fenster. Diese großen Maßnahmen müssen also noch warten. Immerhin: Die kleineren Renovierungen sollen bald angepackt werden.

Jochen von der Hardt, Schulleiter des Gymnasiums am Romäusring. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Schulleiter Jochen von der Hardt erklärte auf SÜDKURIER-Nachfrage: „Unsere Schule ist sicher keine marode Ruine. Vieles wurde schon gemacht. Aber wir haben noch viele Sanierungslücken.“ Dass das Hochbauamt einen Großteil der dringlichen Renovierung angehen wolle, vernahm der Schulleiter mit Genugtuung.