51 Abiturienten des Technischen Gymnasiums der Staatlichen Feintechnikschule in VS-Schwenningen haben in der Bürgerhalle in Aasen ihre Abiturzeugnisse vom Schulleiter Thomas Ettwein und dem Leiter des Technischen Gymnasiums, Marc Fehrenbacher, in Empfang genommen. Das schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Die Preisträger

Jahrgangsbeste sind laut der Pressemitteilung der Schule Maximilian Kneipp mit einem Notendurchschnitt von 1,1 und Helene Kuck mit einem Notendurchschnitt von 1,3. Maximilian Kneipp erhielt auch den Preis des Oberbürgermeisters für den Jahrgangsbesten. Den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft erhielten Maxim Savciuc, Lukas Müller, Felix Maier, Alexander Eichhorn und Finn Lippl. Der Sozialpreis des Landrats für den Schwarzwald-Baar-Kreis ging an Lilly Hakenjos.

Der Scheffel-Preis im Fach Deutsch ging an Luca Egger, der Preis der Goethe-Gesellschaft Freiburg an Lucas Müller und Luca Egger, der der Goethe-Gesellschaft Weimar an Maximilian Kneipp, Pia Fischer, Helene Kuck und Lukas Müller. Der Preis der Freunde des Technischen Gymnasiums im Fach Englisch ging an Luca Korte. Den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker erhielten Paul Pfundstein, Helene Kuck und Pia Fischer. Die Meldung zur Studienstiftung des deutschen Volkes erhielten Maximilian Kneipp und Helene Kuck. Der Preis der Vectorstiftung ging an Helene Kuck, Maximilian Kneipp und Alexander Eichhorn, heißt es in der Pressemitteilung der Schule weiter.

Die Absolventen