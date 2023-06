Die Südwest Messe in Schwenningen ist am Montag beschwingt-fröhlich in die neue Woche gestartet. Beim Froh-und-heiter-Vormittag sorgte Entertainer Chris Metzger für Stimmung und gute Laune bei den zahlreichen Besuchern. Der Multiinstrumentalist spielte unter anderem Akkordeon und Trompete – gleichzeitig. Mit seiner Musikauswahl traf er bei dem überwiegend älteren Publikum den Geschmack, das er mit der „Schwarzwaldmarie“ bis zur „Sierra Madre“ zum Mitsingen und Schunkeln animierte. Und schließlich holte Chris Metzger mit seiner Stimmenimitation auch noch Heino, Karel Gott und Rudi Carrell gesanglich auf die Bühne.

Nach der unterhaltsamen Einstimmung des Publikums durch den Künstler vom Bodensee übernahm Entertainer Alois praktisch nahtlos die gute Stimmung und hielt diese mit seiner abwechslungsreichen Unterhaltungsmusik ganz oben auf dem Stimmungsbarometer. Auf weitere große Veranstaltungen im Festzelt müssen die Messebesucher in diesem Jahr allerdings noch verzichten. Wie die Veranstalter mitteilten, sind am ersten Wochenende insgesamt 18.000 Besucher auf die Südwest Messe geströmt, das waren 1000 mehr als im vergangenen Jahr, bilanzieren die Veranstalter.