Der Brigachradweg ist an einigen Stellen keine Freude für Radler. Der Weg befindet sich in einem schlechten Zustand, oft ist er zu schmal für Radfahrer und Fußgänger und plötzlich ist eine vielbefahrene Straße im Weg, die gequert werden muss.

Das soll sich nun ändern. Denn die Stadt hat sich vorgenommen, den Brigachweg attraktiver zu gestalten.

Hier an der Brücke über die Brigach, Mitte Friedrichstraße soll der Ausbau zum Brigachradweg beginnen. | Bild: Fröhlich, Jens

Im Detail geht es dabei um das Stück zwischen der Stöckerberglebrücke am Fußweg zwischen Friedrichstraße und Klosterring, 300 Meter entlang der Brigach bis zur Bickenstraße. Hier soll der bislang nicht für den Radverkehr zugelassene Fußweg über 300 Meter hinweg auf eine Mindestbreite von 2,50 Meter ausgebaut werden.

Villingen-Schwenningen VS-Radfahrer haben bald grüne Wege und Autofahrer sehen mehr rot Das könnte Sie auch interessieren

Der Weg befindet sich aktuell in einem schlechten Zustand, eine Beleuchtung fehlt größtenteils. Auch das soll sich laut Silvie Lamla, Amtsleiterin des Grünflächen- und Tiefbauamtes, ändern.

Der Fußweg entlang der Brigach zwischen der Fußgängerbrücke zur Friedrichstraße und der Bickenstraße soll auf die Mindestbreite von 2,50 Meter verbreitert und ausgebaut werden. | Bild: Fröhlich, Jens

Herzstück der Maßnahme wird eine Querungsmöglichkeit an der Bickenstraße sein, die den neuen Teil der Strecke mit dem weiteren Wegverlauf auf der Brigachstraße verbinden soll. Dort soll in naher Zukunft in einem weiteren Ausbauschritt in eine Fahrradstraße umgewandelt werden.

„In einer Fahrradstraße hat der Radverkehr Vorrang.“ Die Parkplätze sollen jedoch erhalten bleiben, kündigte sie an. Und sie sprach von einem geplanten Einbahnverkehr bis zur Paradiesgasse, von wo aus es für Autofahrer zurück auf den Kaiserring gehen soll.

Villingen-Schwenningen Eine wichtige Straßenkreuzung ist frisch saniert – aber Radfahrer haben nichts davon Das könnte Sie auch interessieren

Die Querung der Bickenstraße soll durch eine Ampelanlage geregelt werden, die beidseitig über zwei Wärmebildkameras verfügt, herannahende Radfahrer erkennt und zeitnah den Autoverkehr stoppen kann. Die bestehende Verkehrsinsel mit Grünfläche wird leicht vergrößert. Hier sollen Bäume gepflanzt werden. Die Abbiegespur zur Friedrichstraße wird auf die Länge bis zum Übergang verkürzt.

Nach der Überquerung der Bickenstraße führt der Brigachradweg weiter durch die Brigachstraße. In einem weiteren Ausbauschritt soll diese zu einer Fahrradstraße umgewidmet werden, was bedeutet, dass der Radverkehr Vorrang hat. Die Parkplätze sollen erhalten bleiben, aber der Verkehr soll nur noch in Richtung Bahnhofsbrücke fließen dürfen und von dort aus durch die Paradiesgasse zurück auf den Kaiserring. | Bild: Fröhlich, Jens

Droht hier dann Stau, wenn drei Ampeln den Verkehr regeln und Radfahrer am Knotenpunkt mehr Gewicht bekommen? Diese Frage beschäftigt Gudrun Furtwängler (CDU). „Das Signal arbeitet nur bei Bedarf“, erklärte die Amtsleiterin. Außerdem habe eine Verkehrszählung ergeben, dass keine Probleme zu erwarten seien.

Wie alle Ausschussmitglieder, begrüßte auch Andreas Flöß von den Freien Wählern die geplante Maßnahme, gab allerdings zu bedenken, dass es an der Wilhelm-Binder-Straße und an der Richthofenstraße ähnliche Stellen wie an der Bickenstraße geben würde, wo Radfahrer ausgebremst würden.

Insgesamt 300.000 Euro soll der Umbau kosten. Etwa die Hälfte davon soll über Fördergelder finanziert werden. Ganz ohne Gegenstimmen und ohne die Auflage, dass erst noch der Gemeinderat zustimmen muss, haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses einen weiteren Ausbau des Brigachradweges beschlossen.