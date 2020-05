von SK

Auch für den Monat Mai werden die Elternbeiträge in den kommunalen Kindertagesstätten und der Schulkindbetreuung ausgesetzt. Dies teilt eine Sprecherin der Gemeindeverwaltung mit. Das Prozedere werde auch andernorts so gehandhabt, nachdem das Land Baden-Württemberg den Kommunen eine zweite Soforthilfe in Höhe von 100 Millionen Euro zur teilweisen Kompensation ihrer Aufwendungen im Bereich der Familien und Einrichtungen bereitstellen wird. Die Elternbeiträge für die erweiterte Notbetreuung in den Einrichtungen würden aber auch weiterhin erhoben.

Die Gemeindeverwaltung lege in enger Abstimmung mit den Einrichtungsleitungen die notwendigen Maßnahmen zum weiterhin eingeschränkten Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben und des Arbeitsschutzes fest.