Völlig überraschend flatterte dieser Tage ein Brief des Deutschen Fußball-Bundes aus Frankfurt bei Guido Ganser, dem Vorsitzenden des FC Tannheim, ins Haus. Darin enthalten die Mitteilung, dass er mit dem Ehrenamtspreis 2024 des Deutschen Fußballbundes (DFB) ausgezeichnet wird. Dies berichtet der Verein des Stadtteils von Villingen-Schwenningen in einer Pressemitteilung. Aus 24.500 Fußballvereinen mit rund 1,7 Millionen ehrenamtlich und freiwillig tätigen Mitgliedern werden jährlich bundesweit nur 100 hochengagierte Vereinsmitarbeiter auserwählt, die ob ihrer hervorragenden ehrenamtlichen Leistungen besonders gewürdigt werden sollen. Der DFB hat dafür im Jahr 1997 die Aktion Ehrenamt ins Leben gerufen, wobei die zu Ehrenden anlässlich einer Veranstaltung an einem Wochenende in die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs, die Hall of Fame, in Dortmund eingeladen werden.

Neben einem umfangreichen Programm mit Auszeichnungen und Begegnungen mit bekannten Fußballgrößen ragt vor allem das freie Ticket für ein Heimländerspiel der deutschen Nationalmannschaft heraus. Ehre, wem Ehre gebührt. Das Motto des DFB kommt besonders bei Guido Ganser zum Tragen. Trotz seiner vielen sonstigen Ehrungen, zuletzt die Landesehrennadel, wurde ihm jetzt in seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Fußballsport, explizit in seinem Heimatverein FC Tannheim, besondere Anerkennung zuteil.

30 Jahre Vorstandsmitglied – davon über 20 als erster Vorsitzender -, aktiver Spieler, Schiedsrichter, Platzinstandhalter undsoweiter. Unter seiner Regie wurde in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Sportanlage geschaffen, der überall Respekt und Anerkennung gezollt wird. So war es für die Verantwortlichen im Verein selbstverständlich, ihren Vorsitzenden für diese Ehrung vorzuschlagen.

Sie fand beim Bezirk beziehungsweise Verband Widerhall und vollste Zustimmung. In Anerkennung dieser Tatsache überraschte Michael Seemann als Vertreter des Südbadischen Fußballverbands anlässlich der vergangenen Vorstandssitzung des FC Tannheim dessen Vorsitzenden mit der Nachricht, dass ihm der Ehrenamtspreis des Bezirks Schwarzwald zugesprochen worden wäre.

Damit verbunden ist neben der Urkundenüberreichung und einem Präsent ein Wochenendbesuch beim Württembergischen Fußballverband in Stuttgart mit attraktivem Programm und Besuch eines Bundesligaspiels.

Der 52-Jährige Guido Ganser geriet damit in den Fokus der DFB-Aktion Ehrenamt, wo dann auch die Berufung in den Club 100 erfolgte. Dass ohne ihn an der Spitze des Vereins gar nichts laufen würde, wäre eine gewagte Behauptung. Dass ohne ihn aber sehr sehr vieles nicht so gut gelaufen wäre, steht hingegen absolut fest, schreibt der FC Tannheim in der Pressemitteilung.