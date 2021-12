von Redaktion

Eine Umweltverschmutzung hat ein Landwirt am Dienstag gegen 10.30 Uhr in Obereschach verursacht. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Demnach hatte ein 31-jähriger Landwirt einen Überlauf eines Auffangbeckens nicht richtig verschlossen, worauf Gülle austrat, über den Augenmoosbach in die Eschach gelangte und dort zur Schaumbildung führte.

Die Feuerwehr entnahm in Anwesenheit eines Vertreters des Landratsamtes eine Wasserprobe. Da der Landwirt den Überlauf nach Bekanntwerden sofort schloss und dafür sorgte, dass nicht noch mehr Gülle in das Gewässer gelangen konnte, musste die Feuerwehr keine Folgemaßnahmen ergreifen.

Ob die Verunreinigung zu nachhaltigen negativen Umweltfolgen führt, ist derzeit noch nicht bekannt.