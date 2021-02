Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Gruppe schlägt 19-Jährigen am Schwenninger Bahnhof krankenhausreif: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen einen Beteiligten

Vergangenes Jahr hat eine Gruppe junger Männer einen 19-Jährigen am Schwenninger Bahnhof schwer verprügelt. Seither hatten Polizei und Staatsanwaltschaft in dem Fall ermittelt. Nun wurde Anklage beim Amtsgericht VS eingereicht – gegen einen mutmaßlich Beteiligten.