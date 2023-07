Einstimmig hat der Verwaltungs- und Kulturausschuss die Einrichtung eines neuen Grundschulstandorts Hallerhöhe empfohlen. Der Gemeinderat soll demnach die Bezeichnung Hallerhöhe für den neuen Grundschulstandort beschließen und zuvor die Zustimmung der obersten Schulaufsichtsbehörde einholen.

Ebenso wird empfohlen, dass der Gemeinderat die Verwaltung beauftragen soll, die Sach- und Personalkosten für den Schulbetrieb zu planen und einzustellen. Das Gebäude Hallerhöhe in Schwenningen soll zu einer Ganztagesschule in Wahlform umgestaltet werden und die Sportanlage Deutenberg soll einen zweiten Gymnastikraum erhalten. „Der Schulstandort ist notwendig und ein weiteres Profil“, erklärte Katharina Hirt (CDU). Zum Wahlrecht der Eltern sollte „noch mal nachgebohrt“ werden, verlangte sie. In einem Schreiben der baden-württembergischen Kultusministerin Theresia Schopper an Gemeinerat Frank Bonath heißt es, dass die aktuelle Schulbezirkssatzung der Stadt Villingen-Schwenningen jeweils einen eigenen Schulbezirk auf dem Gebiet Villingens und Schwenningens festlege. „Das heißt, die einzelnen Grundschulen auf diesen beiden Gebieten haben keinen eigenen Schulbezirk, sondern teilen sich diesen mit anderen Grundschulen.“ Diese Schulbezirkssatzung sei, so Schopper, nicht mit dem Schulgesetz vereinbar, nachdem für jede Grundschule ein eigener Schulbezirk festzulegen und die Wahl einer Grundschule rechtlich ausgeschlossen bleibe. Deswegen sei aus rechtlichen Gründen ein Festhalten an der bisherigen Praxis in Villingen-Schwenningen nicht möglich. Das empörte Joachim von Mirbach (Grüne): „Wir machen das in Villingen-Schwenningen so, wie wir es seit vielen Jahren machen. Die Ministerin soll in Stuttgart bleiben.“ Klaus Martin (CDU) brachte Rinelen, eine Außenstelle der Gartenschule Schwenningen ins Gespräch. „Wir sollten die Kraft aufbringen, zu sagen, wenn wir die Hallerhöhe einrichten, geben wir die Außenstelle Rinelen auf.“ Im Beschlussvorschlag wird erwähnt, dass die Integration der Außenstelle Rinelen mit 100 Schulplätzen zwar möglich, aber momentan nicht vorgesehen sei. Zum Schreiben der Kulturministerin sagte Stefan Assfalg, über die rechtliche Seite könne man streiten. Es gebe nämlich umgekehrt das Recht der Eltern, sich die Schule auszusuchen. Er empfehle, diese Linie fortzusetzen. Erst am Tag der Sitzung habe der OB, so Assfalg, ein Schreiben des Regierungspräsidiums erhalten, in dem moniert werde, dass die Sporthalle am Deutenberg zu weit entfernt für Grundschüler liege. Mit dem Regierungspräsidium werde man verhandeln, bekräftigte Oberbürgermeister Jürgen Roth. Mit 15-Ja-Stimmen wurde der neue Schulstandort Hallerhöhe als Empfehlung an den Gemeinderat beschlossen, der demnächst darüber diskutieren wird.