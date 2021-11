Die Bundespolizeidirektion Stuttgart übt nach eigenen Angaben am Mittwoch, 17. November, und am Donnerstag, 18. November, im Zeitraum von 9 bis etwa 22 Uhr das Vorgehen im Falle eines terroristischen Anschlages im Gebiet ‚Oberer Brühl‘ (ehemaliges Kasernengelände Mangin) in Villingen-Schwenningen. Während der Übung kann es durch die Simulation von Schüssen und Explosionen zu Rauchentwicklungen und Knallgeräuschen rund um das Kasernengelände kommen. Auch eine Vielzahl von Statisten werden Teil der Übung sein, welche durch lautstarke Hilfeschreie auf sich aufmerksam machen.

Villingen-Schwenningen Darum lässt es die Polizei in einer früheren Kaserne krachen und knallen Das könnte Sie auch interessieren

Um mögliche Irritationen und Fehldeutungen zu vermeiden wird darauf hingewiesen, dass die inszenierte Geräuschkulisse äußerst authentisch wirken wird und Teil der Übung ist. Die Bundespolizei bittet darum, die entstehenden Beeinträchtigungen zu entschuldigen. Derartige Übungen seien wichtig und dienen der Sicherheit der Bürger. Für Fragen zur Übung ist zu den üblichen Geschäftszeiten ein Presse- und Bürgertelefon unter der Telefonnummer 07031/2128-1111 eingerichtet.