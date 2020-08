Meinung Unbequeme Fragen nach dem Großeinsatz von Gerhard Hauser Das könnte Sie auch interessieren

Donnerstagvormittag kurz vor 11 Uhr: Mannschaftswagen der Polizei fahren durch das Villinger Riettor, positionieren sich am Rande des Münsters. Viele Kräfte sichern die Innenstadt. Ein Großeinsatz – nur weswegen? Anlass ist ein kleiner AfD-Infostand mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess und dem Stadtrat und Landtagskandidaten Martin Rothweiler als Rednern. Einige Handvoll Zuhörer und zwei Gegendemonstranten der Omas von rechts finden sich ein. Am Rande steht ein Anti-Konflikt-Team der Polizei. Doch es bleibt ruhig.

Sogar ein Anti-Konflikt-Team – hier im Gespräch mit Polizeisprecher Marcel Ferraro ist im Einsatz. | Bild: Hahne, Jochen

Sind die Größe des Einsatzes und die damit verbundenen Kosten also zu rechtfertigen? Tumulte hätten im Vorfeld nicht ausgeschlossen werden können, auch beispielsweise eine Gegendemonstration der Antifa nicht, antwortet Marcel Ferraro, ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Nach dieser Lagebeurteilung setzt das Polizeipräsidium die Kräfte ein – in diesem Fall die des Polizeireviers Villingen und des Polizeipräsidiums Einsatz. Über die Zahl gibt die Polizei grundsätzlich keine Auskunft, aber allein auf dem Münsterplatz befinden sich in den drei Stunden über zehn Polizeifahrzeuge, in der übrigen Innenstadt weitere.

Am Marktplatz oder dem Latschariplatz, wie er oft genannt wird, herrscht am Donnerstag eine unübersehbare Polizeipräsenz. | Bild: Hahne, Jochen

Es bleibt an diesem Donnerstag sehr friedlich. „Keine Vorkommnisse“, teilt Ferraro zum Ende des Einsatzes kurz vor 14 Uhr mit. Es sei nur zu einer Störung gekommen, als Radler durch die Bickenstraße wollten. Das habe aber in keiner Verbindung zur AfD-Veranstaltung gestanden. Grundsätzlich kann Ferraro kritische Fragen der Bürger verstehen: Doch wäre es zu einem Vorfall gekommen, und es wären zu wenig Polizeikräfte vor Ort gewesen, hätte man die Polizei auch kritisiert.

Viele Polizeifahrzeuge stehen am Donnerstag auf dem Münsterplatz. Anlass ist ein Einsatz wegen eines AfD-Wahlkampfstands. | Bild: Hahne, Jochen

In keinem Zusammenhang habe der Einsatz, wie ebenfalls gemutmaßt wird, jedoch mit der verbotenen Anti-Corona-Demonstration in Berlin gestanden, betont er auf Anfrage. Allerdings wird der AfD vom Bürgeramt zur Auflage gemacht, für die Einhaltung der Corona-Regeln zu sorgen. Das gelingt auch, die Abstände bleiben gewahrt.

Für die AfD vor Ort ist es die aller erste Wahlkampfveranstaltung für die Landtagswahl am 14. März nächsten Jahres, erläutert der AfD-Stadtrat Olaf Barth. Vor dem Auftritt von Alice Weidel in der Neuen Tonhalle habe der AfD-Bundestagsabgeordnete als Redner gewonnen werden können.