Villingen-Schwenningen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Großer Umbau: Kirnacher Straße weiterhin voll gesperrt

In neuer Verkehrsteiler wird derzeit in der Kirnacher Straße gebaut. Die neue Verkehrsführung umfasst auch die Einfahrt in das ehemalige Kasernengelände Lyautey. Für die Autofahrer bedeutet dies eine Vollsperrung auf der vielbefahrenen Innenstadtstraße, die noch ein gut drei Wochen andauern soll.