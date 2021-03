Die Feuerwehr ist am Donnerstag mit einem Großaufgebot im Einsatz, weil zunächst befürchtet wurde, dass eine Lagerhalle abbrennt. | Bild: Sprich, Roland

Schwarzwald-Baar 20 Neuinfektionen im Landkreis seit gestern – Anteil der Mutationen nimmt immer weiter zu Das könnte Sie auch interessieren

Zu einem Großeinsatz wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei am Donnerstagabend alarmiert. Gemeldet wurde der Brand einer Lagerhalle in der Heinrich-Hertz-Straße im Villinger Gewerbegebiet Vockenhausen. Aufgrund der Alarmmeldung rückte sofort ein Großaufgebot mit Dutzenden Einsatzkräften an die vermeintliche Einsatzstelle aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Handwerker im Hof seiner Firma in der Philipp-Reis-Straße in einer großen Grillschale Dachlatten verbrannte. Die Flammen seien „etwas groß geworden“, worauf die Feuerwehr ausrückte. Laut Augenzeuge habe das Feuer aus größerer Entfernung tatsächlich den Anschein erweckt, dass eine Fabrikhalle in Flammen stehe, der Effekt wurde wohl durch eine verglaste Gebäudewand verstärkt. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell ab. Es entstand kein Sachschaden.