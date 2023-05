Von Livemusik über Akrobatik bis Zauberei: Das Citymanagement der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen lädt alle lokalen Musikgruppen, Schulbands, Solo-Akteure und Straßenkünstler ein, sich für die Offenen Bühnen in den Innenstädten von Villingen und Schwenningen zu bewerben.

Auftritte samstags 10 bis 14 Uhr

Die Offenen Bühnen sind eine neue Veranstaltungsreihe, die an Samstagen im Juli, August und September von 10 bis 14 Uhr stattfinden soll. Ziel ist es, den lokalen Musikschaffenden und Straßenkünstlern eine Plattform zu bieten, um ihre Musik und Kunst einem breiten Publikum zu präsentieren und die Innenstädte kulturell zu beleben. Das beichtet das Citymanagement in einer Pressemitteilung.

Wer kann sich bewerben und was sind die Bedingungen für eine Teilnahme? Die Gruppen müssen aus dem Raum Villingen-Schwenningen kommen oder einen Bezug zur Stadt haben. Große Lautsprecher-Systeme sind nicht erlaubt, kleine Systeme – ähnlich Bose – sind in Ordnung. Jeder Act kann maximal eineinhalb bis zwei Stunden auftreten. Eine Vergütung für den Auftritt wird nicht gewährt. Die Gruppen dürfen ein Werbeschild und eine Sammelkasse während ihres Auftrittes in unmittelbarer Nähe aufstellen.

Wo können sich Interessenten bewerben? Die Bewerbung ist kostenlos und erfolgt über ein Online-Formular auf der Webseite der Stadtverwaltung, das unter www.villingen-schwenningen.de/offenebuehnen abrufbar ist. Die Bewerbungsfrist endet dann am Samstag, 20. Mai.

Auswahl bis Ende Mai

Die ausgewählten Gruppen werden bis Ende Mai benachrichtigt und erhalten alle notwendigen Informationen zum Ablauf des Auftritts. Unterstützung erhalten die Künstlerinnen und Künstler durch die Bewerbung des Auftritts über den städtischen Veranstaltungskalender, die städtische Webseite, Pressemitteilungen und Werbung auf den Social-Media-Kanälen, heißt es in der Pressemitteilung.