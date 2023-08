Für Aufregung hat am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ein Fehlalarm bei der Hauptstelle der Sparkasse in der Gerberstraße gesorgt. Die Feuerwehr Villingen benötigte nach dem Alarm weniger als zwei Minuten, um mit dem Löschzug an der Sparkasse zu sein.

Das Gebäude wurde von den Feuerwehrmännern komplett überprüft, alle Mitarbeiter hatten das Gebäude verlassen und sich zum Sammelpunkt in der Paradiesgasse begeben.

Aufgrund des Brandalarms begeben sich die Mitarbeiter der Sparkasse in der Gerberstraße zum Sammelpunkt in der Paradiesgasse. | Bild: Susanne Rothweiler

Technischer Defekt

Der Alarm wurde offensichtlich durch einen technischen Defekt ausgelöst, Feuerwehrfehlalarm in der Sparkasse Gerberstraße in Villingen.

Bild: Susanne Rothweiler

Bei einer Alarmierung in der Villinger Innenstadt rückt der ganze Löschzug mit Drehleiter aus. Löschzugführer Sebastian Bausch gab nach gründlicher Kontrolle des Gebäudes Entwarnung, die Feuerwehr zog wieder ab.

