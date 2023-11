Seit 25 Jahren gibt es einen festen Termin für die rund 30 Mitglieder des Gospelchores „Voices of Joy“. Jeden Freitagabend ist Chorprobe. Und noch ein Termin steht im Kalender: Am morgigen Samstag feiern die Sängerinnen und Sänger mit einem Jubiläumskonzert in der Gnadenkirche in Villingen ihr 25-jähriges Bestehen. Gleichzeitig präsentieren sie ihre CD, die anlässlich dieses besonderen Ereignisses erschienen ist. Sie beinhaltet eine Zusammenstellung der besten Live-Mitschnitte der Konzerte von Februar bis Juni 2023. Das Repertoire des Chors reicht von klassischen und modernen Gospels bis zu ruhigen und besinnlichen Liedern.

Dabei seit der ersten Stunde

Von den Gründungsmitgliedern, die bereits 1998 dabei waren, ist Heike Schlesinger heute noch aktive Sängerin. Seit den Anfängen des Chores sind auch Bea Borho, Sandra Stähle und Sven-Udo Rösler heute noch dabei. Zur Zeit besteht die Chorgemeinschaft aus rund 30 Mitgliedern. Das wichtigste Anliegen des Gospelchores: die Weitergabe der frohen Botschaft des Evangeliums. Bei den Konzerten berichten die Sänger zwischen den einzelnen Liedern auch von persönlichen Erfahrungen aus ihrem Leben, geben Denk-Anstöße oder übersetzen Liedtexte.

Unterstützt wird der Chor von einer vierköpfigen Band. Ihr Leiter Sven-Udo Rösler ist ausgebildeter Kirchenmusiker und Pianist. Neben seiner Tätigkeit im IT-Bereich hat er jahrelang den Chor geleitet und auf ein anspruchsvolles Niveau gebracht. „Man hat ja eine Verantwortung“, erklärt der Musiker. Da die jetzige Chorleiterin Annemarie Ohlsen an dem Konzertabend verhindert ist, übernimmt Rösler beim Jubiläumskonzert die Doppelfunktion von Chor- und Bandleitung. Für die Sängerinnen und Sänger ist jedes Konzert der „Voices of Joy“ eine Herausforderung. „Wir singen zwölf bis fünfzehn Lieder – ohne Noten mit der dazu passenden Choreografie“, erklärt Jürgen Schneider.

Die überkonfessionelle Gemeinschaft ist immer offen für neue Mitglieder und freut sich über Besucher bei den Chorproben. Neben der Freude am Singen spiritueller Lieder schätzen die Chormitglieder ihre Gemeinschaft. Zu den wöchentlichen Proben gehören auch regelmäßige Treffen im Gemeindesaal der Gnadenkirche. Durch Konzertreisen, die Teilnahme an Gospelkirchentagen oder das jährliche Chor-Wochenende wurde die Gemeinschaft gestärkt. „Es sind bereits viele Freundschaften entstanden“, beschreibt Jürgen Schneider die Erfahrungen der Chormitglieder.

Bei den Proben vor dem letzten großen Auftritt im Jubiläumsjahr arbeitet Sven-Udo Rösler mit dem Chor und der Band an musikalischen Feinheiten. „Die Qualität ist hoch“, sagt er. „Wir freuen uns auf viele Besucher.“