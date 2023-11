Ein bisschen ärgert sich Günther Reichenberger noch. „Wir haben nicht alles erreicht, was wir wollten. Es ist aber ein Teilerfolg.“ Freuen wird sich der Glonkivatter dennoch, wenn die Glonki-Gilde bei ihrer Fasneteröffnung am 11.11. zum ersten Mal eine eigene Brunnenfigur stellen darf. So wie die Narrozunft und die Katzenmusik.

2018 hätten sie sich zum ersten Mal Gedanken über eine Figur gemacht, sagt Reichenberger. Dann kam Corona. Im vergangenen Jahr wollten sie es dann angehen, was zu ein paar Unstimmigkeiten geführt hatte. Nicht alle seien von der Idee begeistert gewesen. Damit hat Reichenberger jetzt abgeschlossen. Das Thema will er nicht mehr vertiefen.

Noch ist die Brunnenfigur der Glonkis aus Pappmaché. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Jetzt haben sie ja erreicht was sie wollten. Zumindest fast. Einen Haken, wenn man so will, gibt es nämlich an der Sache: Die neue Glonki-Figur muss sich den Brunnen in der Bickenstraße teilen. Mit der Alt-Villingerin. Die Figur des Künstlers Eugen Merz wird traditionell über die Wintermonate eingelagert.

Der Glonki darf dann vom 11.11. bis ins Frühjahr auf dem Brunnen stehen. Darauf haben sie sich am Ende mit der Stadt geeinigt. Oder, wie Reichenberger es ausdrückt: „Wir haben den Kompromiss angenommen, den die Stadt vorgeschlagen hat.“

Sie hätten auch einen ganzjährigen Platz auf einem Brunnen in der Rietstraße haben können. Aber das wollte sie nicht. „Wir sind in der Bickenstraße daheim. Da ist unsere Fasnetsuche. Da soll auch die Figur stehen“, sagt Reichenberger.

Momentan ist es noch eine aus Pappmaché. So schnell war keine andere zu bekommen.

Das ist bei der Fasneteröffnung geplant Die Fasneteröffnung der Glonkis findet statt am Samstag, 11. November. Ab 19 Uhr gibt es beim Brunnen an der Bickenstraße Brummelsuppe, Glühwein und andere Getränke. Um 19.33 Uhr findet dann der Hemdglonkerumzug für jedermann statt. Startpunkt ist der Rebstock, das Ende die Bickenstraße. Dort am Brunnen wird dann der Glonki gestellt und es gibt ein kleines Rahmenprogramm. Bevor um 22:11 Uhr die Glonki-Gilde dann offiziell die Fasnet eröffnet.

Nächstes Jahr soll bei der Fasneteröffnung dann aber eine richtige Glonki-Figur auf den Brunnen gestellt werden.

Wie genau das aussehen soll, das wissen sie noch nicht. Granit hatten sie ursprüngliche mal geplant. Aber das wäre zu schwer und nicht gut runterzubekommen. Schließlich muss der Glonki im Frühjahr wieder der Alt-Villingerin Platz machen.

Am Brunnen in der Bickenstraße, wo normalerweise die Alt-Villingerin thront, soll die Glonkifigur nun ab der Fastnachtseröffnung bis zum | Bild: Hahne, Jochen

Ein paar Ideen haben sie aber schon. Möglicherweise aus dem 3D-Drucker aus Metall oder Kunststoff vielleicht.

Neben dem Material gilt es noch ein paar andere Dinge bei der neuen Figur zu beachten. Höher als 1,10 Meter darf sie nicht sein. Das ist von der Stadt vorgeschrieben. Außerdem muss sie am Ende die gleichen Halterungspunkte haben wie die Alt-Villingerin. Weil sie auf ihren Sockel montiert werden muss. Aber, das werden sie schon hinkriegen, ist Reichenberger sicher.

Von den Katzen inspiriert

Wer sich auf jeden Fall mit den Glonkis freut, ist Generalfeldmarschall Dominik Schaaf. „Die Katzenmusik begrüßt diesen Beschluss ausdrücklich! Schließlich haben wir das ganze bei der Aufstellung der Brunnenkaterfigur erst ins Rollen gebracht“, sagt Schaaf auf Nachfrage.

Die Katzenmusik war es, die damals beim gemeinsamen Brunnenschmücken den Glonkis eine Pappmaché-Figur geschenkt hat und sie damit aufzog, dass sie keine eigene Figur besitzen. Außerdem habe er den Glonkis Entwürfe für eine Brunnenfigur gezeichnet, so Schaaf. Die Narrozunft hat sich auf Nachfrage nicht geäußert.

Günther Reichenberger kann das Thema derweil noch nicht ganz auf sich beruhen lassen. Vielleicht, sagt er, könne man im Nachhinein ja auch nochmal darüber reden, ob die Alt-Villingerin wirklich wieder auf den Brunnen muss. Schließlich gäbe es die Glonkis schon länger als die städtischen Brunnen. „Die Glonkis wurde 1933 gegründet. Da gab es noch keine Merzfiguren“, sagt Reichenberger.