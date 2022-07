Villingen-Schwenningen vor 1 Stunde

Glonki Gilde feiert drei Tage lang – Der Umzug durch die Stadt ist ein besonderer Höhepunkt

Das konnte nur ein Vollgas-Fest werden, wenn die Glonkis im Jubiläumsjahr der Stadt VS den 70. Geburtstag ihres Fanfarenzugs feiern. So grandios, wie angekündigt, so wurde es dann auch. Aber lesen und sehen Sie selbst!