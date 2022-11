Gleich zweimal hatten noch unbekannte Täter es auf Vereinsheime in Rietheim und Weilersbach abgesehen. In Rietheim drangen die Täter nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Samstag, 29. Oktober und Samstag 5. November in das Vereinsheim des Tennis-Club Rietheim ein. Der Einbrecher verschaffte sich über eine zuvor aufgebrochene Hintertür Zutritt zu den Innenräumen.

Dort hebelte er die Zugangstür zum Getränkelager sowie eine Durchgangstür zum Gastraum auf. Anschließend flüchtete der Einbrecher, ohne Wertsachen mitzunehmen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 07721/601-0.

Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die möglicherweise in Rietheim oder Weilersbach etwas beobachtet haben. Bild: Rehder/dpa | Bild: Carsten Rehder

Auch Weilersbach betroffen

Ein weiterer Einbruch hat sich in einem Vereinsheim in Weilersbach im „Hohen Rain“ ereignet. In Nacht zum Sonntag hebelten Unbekannte die zwei Garagentore und die Tür des Tennisvereinsheims auf und öffneten die Zugangstür zu den Toiletten sowie eine Bürotür gewaltsam. Wertgegenstände konnten die Täter laut Polizei keine finden, sie hinterließen aber einen großen Sachschaden. In diesem Fall nimmt die Polizei Schwenningen Hinweise und mögliche Beobachtungen von Zeugen entgegen: 07720/8500-0.