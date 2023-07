Wie entstehen Gewitter? Was macht eine Hydrologin? In welcher Höge platzt ein Wetterballon? Und was genau messen die Meteorologen, die ihre Basisstation auf dem Feld bei den Bertholdshöfen aufgeschlagen haben?

Antworten darauf gab es beim Tag der offenen Tür, zu dem die Wissenschaftler vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) an ihre Basisstation im Zentralbereich zwischen Villingen und Schwenningen eingeladen hatten.

Wetterforscher Andreas Wieser (links) erläutert Details zur Gewitterforschung. Das interessiert auch Horst Scheidt, Vizevorsitzender des Hagelabwehrvereins in Villingen-Schwenningen (rechts, mit Sohn Maximilian). | Bild: Sprich, Roland

Große Bürocontainer und jede Menge Apparaturen, die weit verstreut auf einem Feld bei den Bertholdshöfen aufgestellt waren, weckten in den vergangenen Tagen immer wieder die Neugier von Spaziergängern.

Jede Menge Gerätschaften haben die Wetterforscher auf dem Feld bei den Bertholdshöfen aufgestellt, um ihre Messungen zur Gewitterforschung machen zu können. | Bild: Sprich, Roland

Jetzt konnten Interessierte direkt mit den Forschern in Kontakt treten, die nicht nur bereitwillig Auskunft gaben, sondern sich regelrecht über das rege Interesse an ihrer Arbeit freuten.

Das Gewitterprojekt Das Institut für Meteorologie und Klimaforschung untersucht mit der Messkampagne Swabian Moses 2023 Prozesse zur Entstehung von Gewittern. Die Messungen sollen Aufschluss darüber geben, welche Bedingungen dazu führen, dass aus einem Gewitter ein verheerendes Hagelunwetter wird, von dem die Region Villingen-Schwenningen 2006 getroffen wurde.

Meteorologe Andreas Wieser und sein Kollege Martin Kohler führten die Besucher über das Gelände und gaben einen Einblick in die Arbeit der Wetterforscher, die sich explizit mit der Entstehung von Gewittern auseinandersetzen. Die ausgewählte Region im Schwarzwald-Baar-Kreis eigne sich hierbei, neben Standorten im Erzgebirge und im Harz, sehr gut, verriet Wieser.

Vorhersagen für Gewitter sehr schwierig

Wieser erläuterte den Besuchern auch, wie Gewitter entstehen, wenn Luftschichten unterschiedlicher Temperatur aufeinander treffen. Allerdings lässt sich der genaue Ort, wo sich ein Gewitter entladen wird, aufgrund topografischer Gegebenheiten und sich unterschiedlich stark aufwärmenden Oberflächen nur schwer vorhergesagt werden.

Projektmanagerin und Hydrologin Ute Weber (rechts) erläutert der Besucherin Anke Ebert Details zur Messkampagne. | Bild: Sprich, Roland

Zum Team der Meteorologen gehört mit Ute Weber auch eine Hydrologin. „Was macht eine Hydrologin eigentlich“, wollte Dennis Skuppin wissen. Der wissbegierige Jugendliche ist von Gewitterphänomenen fasziniert. Ute Weber, die auch Projektmanagerin ist, erklärte, dass sich Hydrologen vereinfacht gesagt „,damit beschäftigen, wo das Wasser herkommt und wo es hingeht.“

Unter anderem machen sich diese Wissenschaftler Gedanken über sinnvolles Wassermanagement, um beispielsweise die unterschiedlichen Bedarfe für Landwirtschaft und Innenstädte zu berücksichtigen.

Drei, Zwei, Eins, los. Julia Thomas und Gerhard Moser, beides Besucher, dürfen den Wetterballon mit der Messsonde aufsteigen lassen. Die anderen Gäste verfolgen die Aktion beim Tag der offenen Tür der Messstation bei den Bertholdshöfen. | Bild: Sprich, Roland

Höhepunkt der ausführlichen Rundgänge über das Messfeld war der Aufstieg eines Wetterballons mit einer Sonde. Nachdem der Ballon mit Helium gefüllt war, stieg der Ballon in die Luft. Auf einem Bildschirm konnten die Besucher genau die Höhe und die Flugroute verfolgen.

Die Besucher verfolgen die Flugroute des Wetterballons auf einem Monitor. | Bild: Sprich, Roland

“In einer Höhe von rund 10.000 Metern wird der Ballon platzen und die Sonde gleitet an einem Fallschirm herab“, erläuterte Martin Kohler. Die Sonden werden dann von Freiwilligen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Sonden aufzuspüren, eingesammelt.