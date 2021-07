VS-Villingen vor 4 Stunden

Gewitter-Video: Wenn man von der Bickenstraße den Riettor-Turm nicht mehr sieht

Kurz nach 13 Uhr am Montag kündigt sich ein Gewitter mit Donnergrollen über der Villinger Innnenstadt an. Kurz darauf öffnet der Himmel seine Schleusen. Starkregen und kleine Hagelkörner fluteten die Bächle in der Fußgängerzone. Nach nur fünf Minuten war der Spuk wieder vorbei. Hier gibt‘s Videos vom kurzen, heftigen Gewitter über Villingen.