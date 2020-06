Damit soll den nach wie vor unter den Folgen der Coronapandemie leidenden Einzelhandelsgeschäften in der Doppelstadt wirtschaftlich geholfen werden. Es war die IHK, die diese Idee bereits vor einiger Zeit in ihrem „Aktionsplan Innenstadt“ angeregt hatte. Bislang dürfen verkaufsoffene Sonntage nach jetziger Rechtslage nur zu einem bestimmten Festanlass stattfinden. In Villingen ist das beispielsweise das jährliche Museumsfest, in Schwenningen der Herbstmarkt.

VIllingen-Schwenningen Antrag von Nicola Schurr: Hilfe für den Handel durch verkaufsoffene Sonntage ohne begleitende Feste und Märkte

Durch verkaufsoffene Sonntage ohne Anlasse, so argumentiert der Gewerbeverband, könnte der Einzelhandel bereits entgangene Umsätze zumindest in gewissen Anteilen wieder aufholen. Ein verkaufsoffener Sonntag ohne Festcharakter könne auch zum Entzerren von Käuferströmen beitragen, was der Verunsicherung bei Kaufinteressenten hinsichtlich einer Infektionsgefahr entgegenwirken könne.

Der Gewerbeverband appelliert an den Oberbürgermeister, diesen Vorschlag schnellstmöglich in den zuständigen Ratsgremien diskutieren und entscheiden zu lassen.

Auch SPD-Stadtrat Nicola Schurr hatte vor wenigen Tagen diesen Antrag in Namen seiner Fraktion an die Stadtverwaltung gerichtet.