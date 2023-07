Wenn Uwe Birk auf den Richthofenpark schaut, erfüllt ihn Stolz auf das Geschaffene. Die Phalanx der neugebauten Mehrfamilienhäuser auf der einen und die auf Hochglanz sanierten, über hundert Jahre alten denkmalgeschützten Kasernengebäude auf der anderen Seite geben dem neuen Wohnquartier einen imposanten Anblick mit ganz besonderem Flair.

Harmonisches Bild getrübt

Doch der Geschäftsführer des Investorenunternehmens, der Deutschen Bauwert AG (DBA), ist dennoch nicht zufrieden. Denn das harmonische Bild wird durch drei Gebäude getrübt, die für Birk störende Schönheitsfehler im Gesamtkonzept darstellen.

Links die ehemalige Reit- und spätere Turnhalle der Richthofenkaserne. Eine gewerbliche Nutzung ist bislang fehlgeschlagen. Der Investor hat jetzt einen Antrag auf Abriss gestellt. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Drei auffällige Fremdkörper

Wie schäbige Fremdkörper stehen sie am Rand des neuen Hochglanz-Quartiers: Die ehemalige Turnhalle, die ursprünglich eine Reithalle war, am westlichen Ende, sowie zwei weitere Gebäude im Osten: das ehemalige Unteroffiziers-Familienhaus an der Richthofenstraße sowie das einstige Stabshaus an der Ecke von Richthofen- und Kirnacher Straße.

Für das ehemalige Unteroffiziers-Familienhaus wird nach Vorgaben der Stadt ebenfalls für eine gewerbliche Nutzung gefordert. Doch es finden sich keine Interessenten. Für Wohnungen wäre die Immobilie dagegen schnell zu vermarkten, sagen die Experten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Gewerbliche Nutzung vorgeschrieben

Auch diese Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Allerdings sind sie nicht für eine Wohnbebauung vorgesehen. Die Stadtverwaltung hat eine gewerbliche Nutzung vorgeschrieben, etwa für Büros oder Praxen. So wurde es im Bebauungsplan für das Wohngebiet rechtlich verankert. Nur: Wenn man Uwe Birk Glauben schenken darf, gibt es dafür keine Nachfrage.

Toller Spielplatz ohne Plastik, mit viel Holz. Darauf können sich die Kinder freuen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Bebauungsplan passt nicht mehr in die Zeit

Der Investor hat sich daher in den vergangenen Monaten mehrfach an die Stadtverwaltung gewandt mit der Bitte, den Bebauungsplan zu ändern. Die drei Gebäude könnten wie die anderen für neuen Wohnraum umgebaut werden. Wohnraum, der stark gefragt ist in VS.

Für eine gewerbliche Nutzung gebe es derzeit fast kein Interesse, erklärt Birk im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Der Bebauungsplan der Stadt ist nicht mehr marktkonform“, stellt Birk fest. „Die Mischung auch Gewerbe und Wohnraum funktioniert nicht.“

So sieht das Wohnquartier von oben aus. Rund zwei Drittel der 240 Wohneinheiten sind bereits bezogen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Stadt stellt sich bislang stur

In Villingen, stellt er fest, gebe es ohnehin schon ein Überangebot an Büro- und Gewerbeflächen. Hinzu kommt: Unmittelbar neben dem Richthofenpark, dem ehemaligen Saba-Gelände, sei ohnehin der Bau größerer Gewerbeimmobilien vorgesehen.

Aus seiner Sicht wäre es daher nur konsequent, würde die Stadt den Richthofenpark zum reinen Wohngebiet umwidmen. Doch die Stadt stellt sich bislang stur, beharrt auf ihrem Konzept und will an einer Mischnutzung festhalten. Es gebe durchaus Interesse an einer gewerblichen Nutzung, widerspricht die Stadt der Darstellung von Birk.

Das sagt die Stadtverwaltung Die Stadtverwaltung will weiterhin an einer Mischnutzung im Richthofenpark festhalten. Auf SÜDKURIER-Anfrage reagiert die Verwaltung mit folgender Stellungnahme: „Im Bebauungsplan ist klar geregelt, dass es sich bei den von der Deutschen Bauwert erworbenen Flächen – mit Ausnahme einiger Baufelder nördlich der Quartiersgrünfläche – um sogenannte Mischgebietsflächen handelt. Unter diesen Bedingungen hat der Investor dem Kauf des Geländes zugestimmt. Wir haben bereits Zugeständnisse dahingehend gemacht, dass auf Mischgebietsflächen großzügig auch alleiniges Wohnen zugelassen werden kann, unter der Bedingung, dass verbleibenden Flächen gewerblich genutzt werden. Ziel ist seit jeher die Entwicklung eines gemischt genutztes Quartiers. Daran hält die Stadt auch weiterhin fest, denn neben Wohnen ist die Entwicklung von Gewerbeflächen ein wichtiges Kriterium der Stadtentwicklung. Der Stadt ist bekannt, dass sehr wohl Interesse an Gewerbeflächen in diesem Bereich bestünde, jedoch die Parteien, sprich die Deutsche Bauwert und mögliche Gewerbetreibende, zu keiner Einigung gefunden haben.“

„Wir bräuchten jetzt die Unterstützung der Stadt“, sagt Birk. „Sonst bleiben die drei Gebäude vermutlich noch lange so stehen wie sie jetzt sind“, fürchtet er. Als heruntergekommener, trauriger Leerstand.

Uwe Birk, der Geschäftsführer des Investors Deutsche Bauwert AG (DBA) mit Hauptsitz Baden-Baden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Als Alternative bliebe am Ende wohl nur der Abriss der Immobilien. Was Birk höchst bedauerlich fände. Aus städtebauliche Sicht hielte er es für wünschenswert, die Architektur von Annodazumal zu erhalten.

Blick von den Dächern der ehemaligen Kasernen hinüber zu den neuen Mehrfamilienhäusern des Richthofenparks. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Antrag auf Abriss der Turnhalle gestellt

Das gilt allerdings nicht für die ehemalige Turnhalle der Kaserne, die nach Einschätzung von Birk kaum zu vermarkten ist. Er hat deshalb bei der Stadt bereits einen Antrag auf Abbruch des maroden Gebäudes gestellt. Wenn die Stadt zustimmt, dann könnte an dieser Stelle ein Neubau errichtet werden. Allerdings nur für gewerbliche Zwecke.

Als Wohnraum gut nutzbar

Die beiden anderen mehrstöckigen Gebäude wären nach Überzeugung von Birk für eine Wohnraum- oder eine wohnraumnahe Nutzung sehr gut zu sanieren. Dies könnten bespielsweise Sozialwohnungen, Alten- oder Behinderten-Wohnungen sein. Denkbar seien auch Service-Appartements für temporäres Wohnen.

Die neuen Wohnräume in den Kasernen bestechen durch hohe Raumhöhen und großen Treppenhäuser. In den Gebäuden wurden auch Aufzüge eingebaut. Die Handwerker haben aber bis zur Fertigstellung noch viel zu tun. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Zwei Drittel bereits bewohnt

Von den drei Problem-Gebäuden abgesehen zeigt sich der DBA-Geschäftsführer mit der Entwicklung des Wohngebietes sehr zufrieden. Die 330 Wohnungen seien alle bereits an Investoren verkauft.

Die meisten davon sind bereits als Mietobjekte auf dem Markt. Rund 220 Wohnungen, das sind zwei Drittel des Gesamtbestands, sind inzwischen schon bewohnt.

Die Neubauten in dieser Straße sind schon seit geraumer Zeit fertiggestellt worden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Derzeit entstehen in den denkmalgeschützten ehemaligen Kasernengebäude an der Kirnacher Straße 90 neue Wohnungen. In den beiden großen Blocks, dem Haus 2 und Haus 6, arbeiten Handwerker mit Hochdruck am Innenausbau, vor allem Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres bezugsfertig sein. Die Kaltmiete liegt bei elf Euro pro Quadratmeter.

Hier bekommt man einen Begriff davon, was eine Wohnung im Richthofenpark an Miete kostet. Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 78 Quadratmetern kostet 950 Euro Kaltmiete, mit Nebenkosten 1325 Euro. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Quartier liegt einige Monate hinterm Zeitplan

Derzeit, so räumt Birk ein, liegt der Baufortgang im Richthofenpark sechs bis neun Monate hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Dies sei vor allem den widrigen Rahmenbedingungen geschuldet: Der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg, die zu Baustoffengpässen und explodierenden Kosten geführt hatten.

In den denkmalgeschützten Kasernengebäuden arbeiten Handwerker mit Hochdruck am Innenaubau. Bis Jahresende sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Trotz einer Baukostensteigerung von 20 bis 30 Prozent sei es aber der Deutschen Bauwert gelungen, alle Kaufverträge zu den vereinbarten Kosten zu einzuhalten. Das geht dann an der Gewinnmarge des Investors ab. Birk nimmt es sportlich. Über die Jahre, weiß er, gleichen sich solche Auf und Abs bei einem Bauträger meistens aus.

Angesichts der Schwierigkeiten und Krisen im Bausektor äußert er sich zufrieden mit dem Ergebnis des Projekts. Vor allem das städtebauliche Ergebnis bewertet er als sehr erfreulich.

Die Wohnungen werden allesamt mit Küche vermietet. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Baulicher Endspurt im nächsten Jahr

Im nächsten Jahr sollen noch das Gebäude 4, das ehemalige Offizierskasino mit dem markanten Türmchen an der Kirnacher Straße, sowie das Gebäude 7 auf der Nordseite des Quartiers für Wohnzwecke saniert werden.

Sie bilden den Abschluss der Gesamtmaßnahme. Nach dem Baustart 2020 wäre das Projekt dann binnen fünf Jahren abgeschlossen. Rund 900 Menschen haben dann im Richthofenpark eine neue Bleibe gefunden.

Blick auf das ehemalige Offizierskasino an der Kirnacher Straße. Dieses Gebäude wird erst nächstes Jahr saniert. Die zwölf geplanten Mietwohnungen sollen Ende 2024 bezugsfertig sein. | Bild: Hans-Juergen Goetz