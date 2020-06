Normalerweise beteiligt sich die Familienheim mit einer gut 70-köpfigen Gruppe alljährlich am Villinger Stadtlauf zugunsten von Caritas-Projekten. Der fällt in diesem Jahr wegen Corona allerdings aus, wie so vieles andere für die Familienheim auch. Kein Familientag im Kurpark, kein Sozialprojekt gemeinsam mit der Stiftung Liebenau Teilhabe, weder ein Handwerkervesper noch ein Mieterfest, geschweige denn das Projekt „Besuch willkommen“ oder die Angebote im Rahmen des Mitmachprogrammes Breite Mühle können stattfinden.

Jedermannslauf mittels einer Lauf-App

Im Vorstandsteam fiel als Ersatz dafür die Entscheidung für einen Jedermannslauf, der mittels einer Lauf-App zu einer Gemeinschaftsaktion wurde zu Gunsten der Stiftung Liebenau Teilhabe gGmbH und des Diakonischen Werkes Schwarzwald-Baar, beides langjährige Partner der Familienheim. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Gelaufene Kilometer mit Smartphone erfasst

Jeder eingeloggte Teilnehmer erfasste per Smartphone seine über die Pfingstfeiertage gelaufenen Kilometer. 1000 sollten es werden, so lautete das ehrgeizige Ziel. Je einen Euro Spende wollte die Familienheim dafür springen lassen und die Endsumme noch einmal verdoppeln.

Überraschendes Ergebnis

Das Ergebnisse überraschte alle: Von Freitag bis Pfingstmontag hatten die 51 männlichen und 43 weiblichen Wanderer, Walker und Jogger jeden Alters schließlich exakt 2670 Kilometer absolviert, was dann bei einer Verdoppelung der beiden 1000er-Marken eine Spendensumme von 4670 Euro ergab.

Mitgemacht hatten Mitarbeiter, deren Familien und Freunde, Familienheim-Mieter, ein Team der Stadtwerke VS, Kollegen und Freunde anderer Baugenossenschaften sowie Mitglieder der beiden begünstigten Einrichtungen. Mit 111 Kilometern war Melanie Pees, Sozialmanagerin der Familienheim, die erfolgreichste Spendensammlerin. Die Ideengeberin des Heimatlaufes war überwältigt von der Resonanz.

Gleichwohl soll, so der Wunsch von Geschäftsführer Sebastian Merkle, aus einer virtuellen sobald wie möglich wieder eine persönliche Gemeinschaft werden, die Seite an Seite benachteiligten Menschen Gutes tut. Man werde die Spende für einen gemeinschaftlichen Ausflug verwenden, sobald ein solcher wieder möglich sei, kündigte die Regionalleiterin der Stiftung Liebenau Teilhabe, Barbara Reichstein, an.

Anita Neidhardt-März von der Diakonie kann sich gut vorstellen, den Betrag in das gemeinsam mit der Baugenossenschaft Familienheim aufgebaute Projekt „Besuch willkommen“ zu investieren, bei dem Ehrenamtliche alleinlebende Menschen besuchen und sie aus der Einsamkeit holen.