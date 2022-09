Malerische Dächer, Gebäude aus verschiedenen Bauepochen, unterschiedliche Baustile und zahlreiche Erker: In jedem Winkel der Villinger Innenstadt gibt es Geschichte zu erleben. Nachfolgend eine kleine Auswahl.

Honold-Haus

Das Honold-Haus oder auch Steinerne Haus am Latschariplatz ist ein um 1600 errichteter Massivbau. Es fällt vor allem wegen dem Wappen am Doppelerker auf. Das Haus hat eine bedeutsame Geschichte, weil Zacharias Kegel, Villingens Bürgermeister von 1757 bis 1778, hier wohnte. In 1896 kauften die Eheleute Honold das Gebäude, das im selben Jahr mit dem Eckgebäude verbunden wurde. Ab 1928 gab es mehrere Umbauten.

Honold-Haus | Bild: Verchio, Graziella

Wehrhaus

Das sogenannte Wehrhaus in der Bärengasse ist ein spätgotischer Massivbau, der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts errichtet wurde. An der dahinter liegenden Stadtmauer sind noch heute Spuren des Wehrgangs sichtbar. 1987 und 1988 wurde das Gebäude saniert.

Wehrhaus | Bild: Verchio, Graziella

Johanniter-Scheuer und Münch-Haus

Die beiden Gebäude in der Gerberstraße sehen eher unscheinbar aus, haben aber eine lange Geschichte hinter sich: Im Kern ein Renaissancebau, bestehen die Häuser seit dem 16. Jahrhundert. Links die Johanniter-Scheuer, die im Spätmittelalter und der Frühneuzeit als Scheune und Pferdestall der Johanniterkommende diente.

Besonders auffällig: In den Jahren 1968 und 1969 wurden Erker, Säule und Fratzen aus dem abgebrochenen Vorgängerbau in den Neubau integriert. Rechts davon steht das ehemalige Münch-Haus, ein altes Bauernhaus, das 1744 erneuert wurde. 1983 wurde das Gebäude dann zu einem Wohn- und Geschäftshaus umgebaut.

Johanniter-Scheuer und Münch-Haus | Bild: Verchio, Graziella

Modehaus Schilling

Das Gebäude in der Obere Straße springt wegen der auffällig dunkelroten Fassade ins Auge. Das Haus wurde 1590 gebaut. Seit 1874 ist es im Besitz der Familie Schilling, die ebenda eine Band-Weberei führte. 1957 wurde das Geschäftshaus umgebaut. Inzwischen ist das Familienbetrieb ein Fachgeschäft für Damen- und Herrenwäsche.

Modegeschäft Schilling | Bild: Verchio, Graziella

Sudhaus Brauerei Faller

Das schmale Gebäude in der Josefsgasse wurde 1906 von Karl Faller erbaut und diente als Sudhaus seiner Brauerei. Das Gebäude fällt durch die Sohlbankgesimse auf, die die Fenster einzelner Geschosse zusammenfassen.

Sudhaus Brauerei Faller | Bild: Verchio, Graziella

Café Raben

Das Café Raben in der Oberen Straße ist mit seiner seit 1900 bemalten Fassade der Blickfang der Häuserzeile. Das Haus steht unter Denkmalschutz.

Café Raben | Bild: Verchio, Graziella

Haus Blumenstock

Das schmale Haus Blumenstock in der Niederen Straße weist eine historische Fassade mit Fresken aus der Zeit um 1900 auf. Wilhelm Blumenstock übernahm 1884 das Uhren- und Goldwarengeschäft von Julius Fleig. Seitdem trägt das Haus den Namen Blumenstock. Aktuell werden die fünf Stockwerke rückgebaut.