Mal war er ein netter Mann, dann flippte er aus und schlug er zu. Ein 34-Jähriger, der mit seinen Gewaltausbrüchen gegen Menschen und Sachen Villingen-Schwenningen terrorisierte, muss jetzt in die Psychiatrie. Das hat die Strafkammer des Landgerichts Konstanz entschieden.

Das Gericht folgte damit einem Gutachter. Der sieht mit hoher Wahrscheinlich eine schizoaffektive Psychose bei dem Angeklagten und geht davon aus, dass der Mann für seine Taten nicht verantwortlich gemacht werden kann.

„Die Unterbringung ist alternativlos“, sagte der Vorsitzende Richter Arno Hornstein. Für die von der Verteidigerin ins Spiel gebrachte Bewährung sehe die Kammer keinen Spielraum. Die Delikte seien erheblich, eine Wiederholung sei zu erwarten.

Dem Angeklagten fehlt der soziale Halt

Da der Angeklagte keine Ausbildung, keinen Beruf und kein soziales Netzwerk habe, gebe es keine Struktur, in die er integriert werden könnte. Neben den Medikamenten spiele der soziale Halt aber eine zentrale Rolle, zu diesem Schluss sei der Gutachter gekommen. Hornstein sieht die Unterbringung in der Psychiatrie als Chance, dass sich der Angeklagte stabilisiert.

Dem 34-Jährigen wurden mehr als zehn Delikte wie (gefährliche) Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Beleidigungen im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2022 zur Last gelegt.

Schlagen, würgen, zertrümmern

Einmal schlug er mit einem mehr als 500 Gramm schweren Aschenbecher auf den Hinterkopf eines Manne in einer Bar ein, ein anderes Mal würgte eine Frau oder warf einem Monteur einen schweren Gegenstand hinterher. Er zertrümmerte die Windschutzscheibe eines Autos und die Glasscheibe eines Geschäfts.

Zeugen filmen einen Ausraster des Angeklagten mit dem Handy. | Bild: Göbel, Nathalie

Dafür gab es nach Auskunft vieler Zeugen keinen Anlass. Ein Video zeigte, wie der Mann in einem Friseursalon randalierte und sofort nach Eintritt dort loslegte. Der Angeklagte selbst räumte nur wenige Taten ein, gab an, er sei angegriffen worden.

Er lebt in seiner eigenen Welt

„Er lügt nicht bewusst“, stellte seine Verteidigerin fest. Ihr Mandant habe dies so erlebt. Er lebe in einer Parallelwelt. Der Staatsanwalt sieht eine Gefahr für die Allgemeinheit. Der Angeklagte hatte schon vor dem Prozess am Landgericht Konstanz in verschiedenen Einrichtungen in Villingen-Schwenningen Hausverbot.

Wie das Verhalten des Angeklagten aussehen kann, schilderte eine Frau, die in einer Bar in der Färberstraße mit Freundinnen zu Gast war. Sie sagte als Zeugin vor Gericht, sie kenne den Angeklagten als aufdringlich und aggressiv. Er habe schon mehrfach Ärger in der Bar gemacht und sie mehrfach verfolgt. „Er hat mich so ekelig angeguckt.“ Sie habe Angst vor ihm gehabt.

Glassplitter geht ins Auge

Am Tattag habe sich der 34-Jährige ohne Einladung zu ihr und ihren Freundinnen an den Tisch gesetzt. Als er von einem Mitarbeiter der Bar zum Gehen aufgefordert wurde, habe er alle Gläser und andere Sachen vom Tisch gewischt und diesen zu Fall gebracht. Er habe vom Boden ein Glas aufgehoben und mit diesem nach ihr geworfen, sie aber verfehlt. Nur ein Splitter, den sie auswaschen konnte, habe sie am Auge erwischt.

Die Bar in der Färberstraße hat inzwischen eine neuer Wirt übernommen. Der berichtete, der Angeklagte sei bekannt in der Einrichtung. Der 34-Jährige zeige viele Persönlichkeiten. Mal sei er wie ein Kind, manchmal lästig, manchmal aggressiv. Er habe schon viele Menschen beleidigt und geschlagen.

Opfer hat wochenlang Schmerzen

Ihn selbst habe er am Tattag mit einem schweren Aschenbecher etwa fünf Mal auf den Hinterkopf geschlagen, bis er bewusstlos war. „Es war alles schwarz“, sagte der Gastronom. Er habe zwei bis drei Wochen Schmerzen gehabt, aber keine bleibenden Schäden.

Er kenne den Bruder des Angeklagten gut. Dieser habe aufgepasst, dass der psychisch Kranke seine Medikamente nimmt. Solange der Bruder zugegen gewesen sei und der Angeklagte in dessen Imbissbude arbeiten konnte, sei es diesem gut gegangen. Seit aber der Bruder ins Ausland gezogen ist, sei der 34-Jährige immer aggressiver und unberechenbarer geworden.

Völlig ausgerastet

In der Verhandlung wurden die Aussagen einer Zeugin bei der Polizei verlesen. Sie wohnt über der Bar und sagte über den Angeklagten am Tattag: Der Typ sei völlig ausgerastet, wie ein Mensch auf Drogen. Oder wie einer, der psychisch kaputt sei.

Im Jahr 2017 wurde er erstmals stationär in die Psychiatrie eingewiesen. Er fiel durch psychotische Störungen, Verwirrtheit und Stimmungsschwankungen auf. Die Schwankungen in der Stimmung sprächen für eine schizoaffektive Psychose, sagt der Facharzt für Psychiatrie als Gutachter vor Gericht.

Was ist eine schizoaffektive Psychose? Zu einer Psychose gehören Symptome wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen, desorganisiertes Denken und Sprechen sowie bizarres und unangemessenes motorisches Verhalten. Der Erkrankte hat oft keinen Kontakt zur Realität. Von schizoaffektiven Störungen spricht man, wenn Psychose und Stimmungsschwankungen nebeneinander bestehen. Eine schizoaffektive Störung wird oft in Kombination mit Medikamenten, Psychotherapie und Unterstützung der Gemeinschaft behandelt. Welche Rolle spielen die Drogen? Der Drogenkonsum des Angeklagten, der nach eigenen Angaben seit dem 16. Lebensjahr kifft, sei zwar nicht günstig, habe die Krankheit aber voraussichtlich nicht ausgelöst. Die Symptome gingen darüber hinaus. Neben der Behandlung mit Medikamenten sei für den Angeklagten ein stabiles Umfeld wichtig. Ansonsten sei mit Rückfällen zu rechnen.

Dem Angeklagten steht das Rechtsmittel der Revision offen. Er stellte in seiner Schlussbemerkung fest: Er wolle gesund werden, eine Familie gründen und einfach ein normaler Mensch sein.