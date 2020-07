Die Sparvorschläge im Bereich Kultur schlagen hohe Wellen: Sowohl der Freundeskreis Kultur und sein Vorsitzender Eberhard Hummel und der Freundeskreis der Stadtbibliothek mit Friedemann Schmidt an der Spitze haben sich aufgrund aktuellen Berichterstattung geäußert: Hummel fordert im Namen des Freundeskreises alle politischen Kräfte auf, das vielfältige und qualitätsvolle kulturelle Angebot in der Stadt zu erhalten!

Er schreibt: „Sie alle wissen, dass bei jeder Spardiskussion in allen Zeiten die Kürzungen im Kulturbereich zuallererst im Fokus stehen. Dabei wird leider oft übersehen, welche regionale und überregionale Ausstrahlung die Kulturangebote der Stadt Villingen-Schwenningen und der freien Träger haben. Dabei betragen die Ausgaben für die Kultur im jährlichen Haushalt weniger als zwei Prozent im Gesamthaushalt! Das sind für das Jahr 2019 nur 75,45 Euro pro Einwohner. Konstanz gab 2019 im Vergleich 231,77 Euro, Reutlingen 193,33 Euro und Tübingen 374,17 Euro pro Einwohner für ihr Kulturangebot aus. Doch nicht allein diese überprüfbaren Zahlen sollen Sie, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Mitglieder im Gemeinderat, von unserer Forderung, das vielfältige und qualitätvolle kulturelle Angebot zu erhalten, überzeugen. Wichtig sind uns auch nachstehende Aspekte: Das Kulturangebot des Amtes für Kultur spricht über 500.000 Menschen im Oberzentrum und der gesamten Region an. Ob Alt oder Jung: für jeden finden sich an 365 Tagen im Jahr in Villingen-Schwenningen Veranstaltungen von hohem Niveau und in großer Vielfalt. Die Kulturangebote sind wesentlicher Teil der Daseinsfürsorge weil Kulturarbeit zur Identität mit unserer Heimat beiträgt, Kulturarbeit Bildung für alle ist, Kultur das ist, was den Menschen zum Menschen macht, Kulturarbeit eine unbezahlbare Investition in die Zukunft ist und Kultur kein Luxus ist, den wir uns leisten, sondern der geistige Boden darstellt, der unsere eigentliche innere Überlebensfähigkeit – besonders in Zeiten großer Gefahr – sichert. Oft vergessen wird auch die wirtschaftliche Bedeutung kultureller Arbeit.“

Für den Freundeskreis der Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen geht es in der gegenwärtigen Diskussion vor allem um die Bibliothek in Villingen. Friedemann Schmidt schreibt: „Wer meint, dass es dort auch eine Buchausgabestelle tut, hat nicht verstanden, was eine Stadtbibliothek heute ist. Eine Bibliothek muss nahe bei den Menschen sein, bei den vielen Menschen, die sie nutzen: die am meisten frequentierte kommunale Einrichtung in der Stadt! Eine komplette Bibliothek mit all ihren Leistungen, die weit über die Bücherausgabe hinausgehen. Sie ist die niederschwelligste kommunale Einrichtung, die wie keine andere Partizipation an Kultur und Bildung ermöglicht! Neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz oder der Schule ein „dritter Ort“, ein Ort der Begegnung, ein Ort gelebter Demokratie. Ein Ort, der unkompliziert nutzbar und erreichbar ist. Ganz zu schweigen von der Zusammenarbeit mit den Schulen, mit Bibliotheks- und Lesepädagogik bis hin zur Unterstützung für Schüler bei ihren Prüfungsvorbereitungen. Villingen-Schwenningen ist nur als Doppelstadt das Oberzentrum zwischen Stuttgart, Freiburg und dem Bodensee. Die Stadt insgesamt profitiert von dem je eigenen Charakter, dem je eigenen Charme der beiden Städte, die nicht in jeder, aber in vielerlei Hinsicht eben nicht zwei Hälften einer Stadt sind, sondern jede für sich ein Ganzes. Diese hervorgehobene Position, diese Besonderheit und all ihre Vorzüge haben nun mal ihren Preis, den Preis des „Doppelangebots“ in etlichen Bereichen, und die Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen mit ihren zwei Standorten mit zweimaligem vollem Angebot gehört dazu!“