Es war das 20. Weinfest, zu dem der Lionsclub der gemeinsamen Stadt wieder auf den Villinger Marktplatz eingeladen hatten, und es war wie gewohnt ein Riesenerfolg.

Begeisterte Gäste genossen edle Tropfen und gute Musik und feierten die gute Idee, auf diese Weise regionale Hilfsorganisationen finanziell unterstützen zu können. Denn das ist von jeher der Anlass, für das vor 20 Jahren von Uwe Lauinger ins Leben gerufene Weinfest der Lions: Anderen, die es brauchen, zu helfen.

Von Anfang an dabei sind die drei Villinger Fastnachtvereine: die Zunft, die Katzenmusik und die Hexenzunft, die jede für sich einen Getränkeausschank betreiben. Mittlerweile sind alle drei Lions Clubs aus VS dabei.

Einen wesentlichen Anteil am Gelingen dieses Festes hatten in jedem Jahr auch die Musiker, die alle unentgeltlich aufspielen und so dem Fest eine ganz besondere Note verleihen.

Uwe Lauinger, der diesjährige Präsident des Lions Clubs Villingen, erinnert sich noch an die Anfänge, als man skeptisch war und das Weinfest eher als einmalige Sache geplant war. „Damals haben wir nicht gedacht, dass es sich einmal zu einer festen Größe in der Zähringerstadt Villingen entwickeln würde“, sagte Lauinger. Das Weinfest stehe immer für gutes Essen, einen guten Tropfen für jeden Geschmack und vor allen Dingen auch für Begegnungen. Diesen schönen Aspekt bestätigen auch viele der Gäste. „

Ich wohne hier in der Innenstadt“, erzählt Jürgen Schlitter,“ heute herrscht hier gute Laune, die Menschen haben Spaß und es kommt auch schon mal Urlaubsstimmung auf.“ Extra aus der Schweiz kommt der gebürtige Villinger Nico Mesarosch mit Freundin Melanie Ueberschlag. Der jungen Frau, die ursprünglich im Elsass zuhause ist, gefällt es ganz besonders, weil es im Elsass keine Currywurst gibt. „Dafür haben wir dort den besseren Wein“, lacht sie. Und dieses Weinfest sei doch sehr klein, da sei sie anderes gewohnt.

„Ich hatte einfach Langeweile und bin auf einen Spaziergang hierher, um Wein zu kosten, Musik zu genießen und Freunde zu treffen“, bekennt Patrick Vourdram, der in VS-Rietheim wohnt. So profitieren vom Weinfest einerseits die zahlreichen Gäste, die bis in den späten Abend auf dem Villinger Marktplatz feierten. Es profitieren aber vor allen Dingen die Menschen, die auf karitative Angebote wie die Tafel angewiesen sind, die wegen einer schweren Krebserkrankung Hilfe des Vereins „Mit Krebs leben“ benötigen oder die wegen nicht auskömmlicher Löhne oder Renten auf die Angebote der Freizeitwerkstatt der Lions zurückgreifen müssen, um ihren Kindern etwas bieten zu können. Diese drei Institutionen sind es nämlich in diesem Jahr, unter denen nach aktuellem Bedarf der Erlös aus der Bewirtung aufgeteilt wird.