Der Generationswechsel im Gemeinderat setzt sich fort. In der Sitzung am Mittwoch wurde Andreas Kratt (30) aus Villingen von Oberbürgermeister Jürgen Roth als neuer Stadtrat verpflichtet. Er rückt in der Fraktion der Freien Wähler für Karl-Henning Lichte (78) nach. Der ehemalige Schwenninger Kinderarzt hat, wie berichtet, nach 16 Jahren sein Mandat niedergelegt, auch aus Enttäuschung über die beschlossene Erhöhung der Kindergartengebühren.

Der Gemeinderat billigte am Mittwoch einstimmig den Rückzug von Lichte und die Neuverpflichtung von Kratt. Lichte selbst war nicht anwesend. Er gehörte dem Gemeinderat seit 2004 an und engagierte sich unter anderem im Jugendhilfeausschuss, im Aufsichtsrat des Klinikums sowie im Verkehrs-, Kultur und Integrationsbeirat. Die geplante Ehrung des langjährigen Stadtrates mit der Verdienstmedaille der Stadt musste verschoben werden. Sie soll nun im April stattfinden.

Es ist der zweite Personalwechsel in den Reihen der Freien Wähler innerhalb weniger Monate. Im November war der langjährige Stadtrat Bertold Ummenhofer aus dem Gemeinderat ausgeschieden. Für ihn rückte Handwerksmeister Dirk Gläschig nach. Mit Tobias Kratt zieht ein weiterer Freie-Wähler-Stadtrat ins Gremium ein, der seinen familiären Hintergrund im Handwerk hat.

Im Holzbaubetrieb seines Vaters Andreas Kratt erlernte er nach dem Abitur den Beruf des Zimmermanns und schloss ein Architekturstudium an der Hochschule für Technik in Stuttgart an. Nach dem Bachelor-Abschluss arbeitet er in einem Donaueschinger Architekturbüro und macht parallel dazu derzeit seinen Masterabschluss im Fernstudium an der Hochschule Wismar.

In Villingen ist Tobias Kratt ziemlich bekannt durch die Fastnacht. Er ist einer der führenden Macher in der Hexenzunft. Kein Wunder, war doch schon sein Vater Zunftmeister des Vereins. Junior Tobias Kratt hängt sich schon seit Kindesbein ebenfalls ins Vereinsleben der Zunft und kann bereits umfassendes Engagement als Hexenratsvorsitzender, Ballregisseur und Bühnenakteur vorweisen.

Einem größeren Publikum wurde er im Februar durch den „Virtuellen Fastnachtsball" der Villinger Fastnachtsvereine und der Schwenninger Narrenzunft bekannt. Tobias Kratt führte mit seiner Frau Isabel durchs Programm. Nun wird auch die örtliche Politik seinen Alltag mitbestimmen.







