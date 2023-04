In enger Kooperation mit der Baugenossenschaft Familienheim hat die Stiftung Liebenau ein neues Wohnprojekt in der Vöhrenbacher Straße ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Gemeinschaft(lich) leben im Luisenquartier“ entsteht im neu erschlossenen Luisenquartier in VS-Villingen ein vierstöckiges, barrierefreies Gebäude mit 28 Wohnungen. In 18 dieser Wohnungen sollen Menschen mit Behinderungen einziehen, die im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens betreut werden, wie die Stiftung in einer Pressemitteilung erklärt.

Die anderen zehn Wohnungen sollen danach an ältere Alleinstehende und Paare vermietet werden, die sich in einer seniorengerechten Wohnung mit niederschwelligem Unterstützungsangebot niederlassen möchten. Das Haus soll zum 1. Mai bezugsfertig sein.

Fachliche Beratung

Im Haus befindet sich auch das Servicezentrum der Ambulanten Dienste mit Büro- und Besprechungsräumen für alle Bewohner. Menschen mit Behinderungen werden durch Mitarbeitende dieses Dienstes betreut. Für die Senioren bieten diese eine wöchentliche Sprechstunde an, in der sie fachliche Beratung in vielen Lebensbereichen und bei Bedarf weitere Zusatzleistungen erhalten können. Das Angebot ist in dieser Form ein Novum: Für die Senioren schließe es eine Lücke zwischen selbstständigem Wohnen und der Unterbringung in einem Alten- oder Pflegeheim. Für Menschen mit Behinderungen ermögliche dieses Projekt vielfältige Begegnungen. Ein großer Raum mit voll ausgestatteter Küche steht im obersten Stockwerk des Gebäudes für Begegnungen zur Verfügung. Wöchentliche Freizeitaktivitäten sollen gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden. Dort gibt es auch Zugang zur Dachterrasse mit einem 360-Grad-Ausblick über Villingen.

Gute Infrastruktur

In der Vöhrenbacher Straße bestehe eine gute Infrastruktur mit Lebensmitteldiscounter, Gastronomie, Vereinsleben und vielem mehr. Direkt vor dem Haus ist eine Bushaltestelle, die Villinger Innenstadt ist zu Fuß in 20 Minuten zu erreichen. Die Lage biete gute Voraussetzungen, um ein im Sozialraum integriertes Wohnangebot zu entwickeln, das vielfältige Möglichkeiten der Teilhabe und Inklusion bietet.

Das Wohnprojekt im Detail: 1,5- oder 2,5-Zimmer-Wohnungen, Einbauküche mit Spülmaschine, großzügiger überdachter Balkon, Barrierefreiheit, Zugang zur 360-Grad-Dachterrasse, niederschwelliges ambulantes Angebot. Grundleistungen sind in der monatlichen Pauschale inbegriffen, Zusatzleistungen können individuell vermittelt werden.