Annemarie und Horst Zifle, die seit mehr als 20 Jahren im Obertal von Schonach leben, begehen heute ihre diamantene Hochzeit. Gefeiert wird eher klein. Das wird nachgeholt im Juli, wenn die Jubelbraut ihren 80. Geburtstag feiert. Dann werden beide Kinder, vier Enkel und fünf Urenkel zum Fest kommen.

Der 1937 geborene Horst Zifle kommt ursprünglich aus Bad Teinach, kam aber als Gewichtheber nach Triberg. Zunächst arbeitete der gelernte Metzger bei der Dreherei Tränkle, wurde aber dann zur Bundeswehr eingezogen. 1943 wurde Annemarie Maile in Schonach geboren. Einen Beruf durfte sie nicht erlernen. Sie arbeitete in der Fabrik. Kurz vor seiner Einberufung traf sich das Paar zufällig bei einem Herbstfest des Akkordeon-Spielrings.

Nachdem sie bei einem Volksfest in Triberg erneut aufeinander traffen, ging es Schlag auf Schlag – aber mit Problemen: Zum einen fanden sie keine Wohnung und auch die kirchliche Trauung wurde schwierig. Horst war evangelisch, kein katholischer Pfarrer wollte sie trauen. Schließlich wurde am 4. Mai in Schonach standesamtlich und in der evangelischen Kirche in Triberg kirchlich geheiratet. Und in der Metzgerei Kaltenbach tat sich Horst eine Arbeitsstelle auf, verbunden mit einer Wohnung. Als bereits die Tochter geboren war, fand das Paar in Nendingen etwas anderes, wo Sohn Joachim zur Welt kam: Eine kleine Dorfwirtschaft, die aber kaum zum Leben reichte. Daher verdingte sich Horst zusätzlich bei der Metzgerei des „Konsum“ in Tuttlingen, der wurde jedoch geschlossen.

Sie pachteten daraufhin das ehemalige Schwarzwald-Stüble in Triberg von 1969 bis 1978. Als die Vermieterin bei der Modernisierung nicht mitziehen wollte, erwarben sie ein Haus in Schönwald. Das musste zunächst der Erweiterung der Kreisstraße weichen, später baute man es wieder auf – 1980 zogen sie ein. In der Brandruine der ehemaligen Tiroler Stuben und des Z1 fand die Familie schließlich ihren Platz. Sie bauten das Haus wieder auf und zogen 2000 mit dem Sohn und seiner Familie ein.