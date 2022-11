Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist für viele Gastronomen kein Grund zur Freude. Die Lust auf Public-Viewing-Veranstaltungen in der Doppelstadt ist recht gering – doch der eine oder andere zögert noch.

Die Reaktion der Gastwirte in Villingen-Schwenningen ist spürbar verhalten, wenn es um die Fußball-WM in Katar und mögliche Public-Viewing-Angebote in Bars und Restaurants der Stadt geht.Viele wollen sich nicht öffentlich äußern, lassen aber sofort