von Dominik Zahorka

Am Freitag 06. Mai fand die Auftaktveranstaltung im Villinger AOK-Gesundheitszentrum statt, wo Sabrina Carlini vom Südkurier und Harald Rettenmaier von der AOK die 15 ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßten und das fünfmonatige Programm in gemütlicher Runde vorstellten.

Harald Rettenmaier (links) von der AOK begrüßt die Teilnehmer. | Bild: Dominik Zahorka

„Wir haben 25 Trainer, die unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer betreuen. Wir wollen die Aktion sehr interaktiv gestalten, den Teilnehmern auch Chancen geben sich kennenzulernen und gegenseitig zu motivieren“ sagt Carlini, die die Aktion im Jahr 2018 ins Leben gerufen hat. „Ich wollte einfach die typischen Neujahrsvorsätze, die man sich so macht, auch mal umsetzen. In der Gruppe gelingt es einfach am Besten, den inneren Schweinehund zu besiegen“ lacht sie.

Sabrina Carlini | Bild: Dominik Zahorka

Die Programmpunkte

Bis zum 10 Oktober wird die Aktion dauern und eine Vielzahl an sportlichen und auch kulinarischen Überraschungen für die Teilnehmer bereithalten. So gehören Indoor Cycling und Bodycombat sowie Bodyattack im INJOY Fitnessstudio Villingen genauso zum Trainingsplan, wie das klassische Lauftraining, das in diesem Jahr zum ersten Mal von Alfred Denzer angeleitet wird.

Der 78-jährige badische Marathonmeister und dreimalige deutsche Seniorenmeister will seine Begeisterung für Sport und Bewegung gerne mit anderen teilen: „Ich laufe seit 62 Jahren und möchte meine Erfahrung im Training gerne an andere weitergeben. Mir macht es einfach Spaß, Leute in Bewegung zu bringen. Es soll Freude bereiten. Ich möchte niemanden zum Leistungssportler machen“ erklärt Denzer seine Motivation.

Alfred Denzer | Bild: Dominik Zahorka

Abgerundet wird das Trainingsprogramm durch eine ganze Reihe besonderer Veranstaltungen und Aktivitäten, wie Klettern, Inline-Skaten, Kurse zu gesundem Kochen und Frühstücken sowie Yoga und Badespaß im Freibad Tennenbronn.

Jeder kann mitmachen

„Diese Events sind offen für alle Leserinnen und Leser aus dem Umkreis, jeder Interessierte kann sich unter fitundgesund@suedkurier.de anmelden und auch Familie und Freunde mitbringen“ sagt Sabrina Carlini und dankt den zahlreichen Partnern in der Region, ohne die die Aktion nicht möglich wäre.

Das bestätigt auch Thomas Sausen von der Geschäftsleitung des Südkuriers: „Ich finde es schön, dass wir zusammen mit unseren Partnern so ein tolles Projekt für die Menschen in der Region auf die Beine stellen konnten. Ich habe die letzten Jahre mitbekommen, welcher Spirit durch diese Aktion entstanden ist und den wollen wir am Leben halten.“

Thomas Sausen | Bild: Dominik Zahorka

Was sich die Teilnehmer erhoffen

Die Motivation ist groß unter den Teilnehmern und die Erwartungen ähneln sich: „Ich war 2019 schon dabei und habe damals zehn Kilo abgenommen. Bis Corona kam, habe ich mit dem Training weitergemacht, wurde sportlicher und habe mich wohler gefühlt. Jetzt möchte ich gerne wieder mehr für mich tun“, sagt Teilnehmer Marius Schumpp.

Er habe durch die Aktion Sportarten kennengelernt, bei denen er sich vorher nie hätte vorstellen können, dass sie ihm so viel Spaß machen würden. „Am 1. Oktober laufe ich den Mega-Marsch in Freiburg, mit 50 Kilometern in 12 Stunden für einen guten Zweck. Dafür trainiere ich“, fügt er hinzu.

Marius Schumpp | Bild: Dominik Zahorka

„Besonders sportlich bin ich nicht. Ich brauche da einen sanften Druck, um den Schreibtisch zu verlassen und mich zu bewegen“, gibt Christian Stark zu. Sein Nachbar habe ihm von der Aktion erzählt und er habe Lust darauf bekommen, in der Gruppe etwas für seine Gesundheit zu tun.

Christian Stark | Bild: Dominik Zahorka

Ähnlich geht es Anja Huth: „Ich möchte wieder fit werden und etwas abnehmen. 20 Kilo wären schön“, scherzt sie, gibt aber zu, dass sie auch mit fünf oder zehn Kilo weniger glücklich sein würde. Man solle die Ziele ja schließlich realistisch gestalten: „Ich bin ein Mensch, der Druck und Motivation von anderen braucht und ich denke, das kriege ich hier. Dann werde ich gerne auch mal auf meine Gummibärchen verzichten.“

Anja Huth | Bild: Dominik Zahorka

Petra und Marina Höfler nehmen zusammen an der Aktion teil: „Wir haben uns beide unabhängig voneinander beworben und sind jetzt hier als Mutter-Tochter-Team dabei. Wir unternehmen gerne viel zusammen und möchten den Sport jetzt mehr in unser Leben integrieren“, erklärt Petra Höfler. „Ich möchte mich generell wieder fitter und wohler fühlen. Neben dem Sport bin ich auch auf die Ernährungs- und Kochtipps sehr gespannt, denn das gehört für mich alles zu einem gesunden Lebensstil dazu“, verrät Tochter Marina.

Petra (links) und Marina Höfler | Bild: Dominik Zahorka

Als gemeinsames Ziel der Gruppe steht der Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen, der am 8. Oktober stattfinden wird. Hier wird dann jeder für sich selbst entscheiden können, ober er seine Trainingsziele erreicht hat.