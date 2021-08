von Conelia Putschbach

Meist beginnt die schwerste Zeit nach dem Tod eines lieben Menschen für dessen Angehörige und Freunde erst geraume Zeit nach der Beisetzung. Dann, wenn es eine immense Kraftanstrengung braucht, Tag für Tag mit dem Verlust und der Trauer umzugehen. Eine Hilfe kann es sein, diese Trauer gemeinsam mit anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben, zu verarbeiten. Deshalb startet im September in Villingen neuerlich eine Gesprächsgruppe als Anlaufstelle für Trauernde.

„Es gibt leider keine Abkürzung auf dem Weg der Trauer. Jeder Mensch geht ihn auf seine Weise und jeder muss da durch“, sagt Trauerbegleiter Bernhard Weißhaar, der die Gruppe leitet. Zum ersten Mal hatten die Trauerbegleiter Ende 2018 zu einer solchen Gesprächsgruppe eingeladen. Erst vor Kurzem fand das Abschiedstreffen dieser ersten Gruppe statt. „Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen. Es haben sich persönliche Kontakte ergeben, mit Menschen, welche die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Es ist schön zu sehen, wie die Teilnehmer wieder Lebensmut gefasst haben“, berichtet Christine Janke.

Wie sich Interessierte anmelden können Vier Trauerbegleiter haben sich für dieses konfessionsunabhängige Angebot zusammengetan. Es sind Bernhard Weißhaar, Monika Blamberger sowie die evangelische Gemeindediakonin Christine Janke und die katholische Gemeindereferentin Christina Lienhart. Jeweils am zweiten Montag eines Monats, erstmals am 13. September, um 18.30 Uhr finden die Gesprächsabende im Bereich der Villinger Innenstadt statt. Den genauen Ort erfahren die Teilnehmer bei ihrer Anmeldung. Diese erfolgt entweder telefonisch unter der 07721/9167506 oder per E-Mail an perlenzeitvs@gmail.com.

Auf so ein Ergebnis hoffen die Verantwortlichen auch für die zweite Gruppen. In der könne man erfahren, wie andere mit der Trauer umgehen. Man könne sich gegenseitig unterstützen, man könne sich in einem geschützten Ort im Gespräch austauschen, man könne aber auch einfach nur zuhören, so die Trauerbegleiter.

Gegen die Alleinsamkeit

Auf jeden Fall könne man in der Gruppe erleben, dass man in der Konfrontation mit dem Tod, in der möglichen Konfrontation mit der Sinnlosigkeit des Todes und auch im Problem mit der „Alleinsamkeit“, der Einsamkeit und dem Alleinsein, nicht alleine ist. Die Pandemie habe „das Thema absolut verschärft“, wissen die beiden Trauerbegleiter. Zum Abschied sei oft noch die Isolation hinzugekommen.