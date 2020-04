Am 6. Mai trifft sich der VS-Gemeinderat nach längerer, coronabedingter Pause, wieder zu einer Sitzung. Dies hat die Pressesprecherin der Stadt, Oxana Brunner, auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigt. „Noch ist nicht klar, in welcher Form das Gremium tagt, aber der Termin ist gesetzt“, so Brunner. Es stehen einige Dinge auf der Agenda, wo ein Gemeinderatsbeschluss notwendig ist, beispielsweise die angekündigte Haushaltssperre. Durch die Corona-Krise rechne die Stadt mit hohen Verlusten und OB Jürgen Roth hatte angekündigt, bei den laufenden Ausgaben 30 Millionen Euro und bei den Investitionen 20 Millionen Euro einsparen zu wollen.

Im Moment diskutiert die Verwaltung darüber, in welcher Form das Gremium zusammentritt. Angedacht ist, dass nur die Hälfte der Stadträte bei der Sitzung anwesend ist. Auch solle die Sitzung möglichst schnell durchgezogen werden, die Räte ohne große Vorberatung eine Entscheidung fällen. „Die Diskussion soll dann schon vorher mit den Fraktionsvorsitzenden in einer Videokonferenz stattfinden“, erklärt Oxana Brunner. Wie mit interessierten Bürgern umgegangen wird, die an der öffentlichen Sitzung teilnehmen wollen, ist noch nicht klar. Auf jeden Fall müssten die geltenden Mindestabstände eingehalten und auch die notwendigen Hygienemaßnahmen bedacht werden.

Auf der Tagesordnung steht auch eine interessante Personalie, über die der Gemeinderat entscheiden muss: So tritt Marina Kloiber-Jung, die bisherige Chefin der Technischen Dienste, nach der Rückkehr aus der Elternzeit einen Teilzeitjob in der Vergabestelle an. Ihr Nachfolger soll Jürgen Epting werden, der stellvertretende TDVS-Leiter. Er führt im Moment auch die Geschäfte des Eigenbetriebes. Die Sitzung ist öffentlich und soll aktuell um 16 Uhr in der Neuen Tonhalle stattfinden.