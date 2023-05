Andriy Havrylov flüchtete vor dem Krieg aus der Ukraine. Er landete in Villingen. Hier arbeitet er als Zusteller von Post und Zeitungen. Seine Koordinatorin kommt aus Russland.

Wo sich beide Nationalitäten in der Ukraine feindlich gegenüberstehen, arbeiten sie hier bei der Direkt-Kurier Zustell, Druck & Logistik GmbH (DKZ DL), einer SÜDKURIER-Tochter, Hand in Hand – ausgerechnet zusammengehalten von der russischen Sprache.

Havrylov steuerte Drohnen und studierte

Blau auf Gelb. Die Farben der ukrainischen Flagge symbolisieren den Himmel über den Kornfeldern und Sonnenblumen des Landes. Die Farben Baden-Württembergs sind Schwarz auf Gelb. Dieser Wechsel der Himmelsfarben fasst das Leben von Andriy Havrylov zusammen.

Mit Drohnen wie dieser arbeite Havrylov in der Ukraine. Mit ihnen brachte der Maschinenbauer Spritzmittel über Feldern aus. | Bild: Andriy Havrylov

Er ist 37 alt. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Maschinenbauer. Mit Drohnen versprühte er Spritzmittel über Feldern mit Korn und Sonnenblumen.

Er heiratete und studierte Internationale Wirtschaft. In dieser Branche arbeiten konnte er jedoch nie. Der Himmel über seinem Wohnort Mykolaiew – ganz im Süden der Ukraine, zwischen Odessa und Cherson – hatte sich verdunkelt.

Bomben auf Mykolaiew

Das Blau wurde Schwarz. Im April 2022 wurde Mykolaiew bombardiert. Mit seiner Frau Jelena, seiner 17-jährigen Tochter Valeria, seinen Schwiegereltern und seinen Haustieren lebte Andriy Havrylov in einem Wohnungskomplex: 300 Wohnungen auf neun Stockwerken.

Als die Russen angriffen, versteckten sich die Bewohner im Keller. Dort harrten sie aus, bis die Wände nicht mehr bebten, berichtet er.

„Die Menschen haben gedacht, dass es nicht lange dauert“, erzählt Havrylov. Nach und nach begriffen sie die Lage und ergriffen die Flucht, beschreibt er.

Diese Artillerie-Schrapnelle zog Havrylov aus dem Boden und den Trümmern in Mykolajiw. Zum Größenvergleich legte er sie auf einen Teller und legte die Streichholzschachtel daneben. | Bild: Andriy Havrylov

Nach dem Angriff ging Havrylov mit seinem Hund Kara spazieren. Aus den Trümmern sammelte er Schrapnelle von Raketen und Artillerie. Im April kappten russische Soldaten, die das nahegelegene Cherson besetzten, die Wasserversorgung der Stadt. Seine Frau und seine Tochter verließen das Land. Im November verließ Havrylov seine Heimat.

Von Mykolajiw nach Villingen

Er fuhr Tausende Kilometer von Mykolajiw im Südosten der Ukraine nach Süddeutschland. Mit ihm kamen seine Schwiegereltern Larissa und Viktor, und Svetlana, die Großmutter seiner Frau, Hund Kara und Katze Malificent.

Das Auto war übervoll. Koffer lagen auf dem Dach. In jede Lücke wurden Lebensmittel gestopft. Niemand wusste, wann sie wieder Essen oder Bargeld besorgen könnten. „Kein Millimeter war mehr frei“, schildert der Ukrainer.

Vom Kriegsdienst wurde er freigestellt, weil er als Pfleger seiner Schwiegermutter eingetragen ist, begründet er. Deshalb habe er auch als Mann das Land verlassen können. Nachdem seine Frau geflohen war, wurde die Pflege auf ihn umgeschrieben.

Vier Tage Fahrzeit

Zu bürokratischen Querelen kam es schon, bevor er in Deutschland einreiste – jedoch aus anderen Gründen: An der ukrainischen Grenze stand er sechs Stunden im Stau, erzählt Havrylov. Damit nicht genug musste er umkehren, weil er für die Tiere keine Papiere dabeihatte. Er holte sie und stellte sich zurück in den Stau.

Andriy Havrylov vor seinem Kastenwagen, mit dem er aus der Ukraine nach Deutschland fuhr. Auf dem Arm trägt er Katze Malificent, an der Leine ist sein Hund Kara. | Bild: Andriy Havrylov

Über Polen und Tschechien kam er nach Deutschland. Bis nach Villingen, wo seine Frau und seine Tochter in der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Heilig-Geist-Spital untergebracht waren.

Zukunft: Zusteller

Hier begegneten sich Andrij Havrylov und Margarita Pfeifer zum ersten Mal. Sie ist Regionalleiterin der Direkt-Kurier Zustell, Druck & Logistik GmbH (DKZ DL) – und Russland-Deutsche. Aufgewachsen ist sie im Süd-Ural-Gebirge, nahe der Grenze zu Kasachstan. Seit 1996 lebt sie in Deutschland.

Das Jobcenter versandte Einladungen zu einer Informationsveranstaltung an mögliche Interessierte. Margarita Pfeifer wurde als Russisch sprechende Ansprechpartnerin angekündigt.

Andriy Havrylov (links) flüchtete 2022 aus der Ukraine. Seit rund fünf Monaten arbeitet er als Zusteller für Post und Presse bei der Direkt-Kurier Zustell, Druck & Logistik GmbH in Villingen-Schwenningen. Regionalleiterin Margarita Pfeifer (rechts) ist Russland-Deutsche. | Bild: Rasmus Peters

Russisch als verbindende Sprache

In der Flüchtlingsunterkunft entdeckte Havrylov die Einladung des Jobcenters als Vermittlungsvorschlag für die Arbeit als Zusteller. Doch der Mitbewohner besaß keinen Führerschein, Havrylov schon. Also folgte er im Namen seines Kollegen der Einladung.

„Jeder, der gekommen war, sprach Russisch oder Deutsch“, schildert Margarita Pfeifer das Treffen. Gekommen waren ausschließlich Ukrainer. Acht von ihnen sind nun mit unbefristeten Verträgen als Zusteller in Vollzeit bei Direkt-Kurier angestellt.

Margarite Pfeifer und Andriy Havrylov bei der Besprechung einer der Bezirkskarten. | Bild: Rasmus Peters

„Dank der russischen Sprache fielen viele Hemmnisse weg“, erzählt Pfeifer. Manche Bewerber melden sich durch Hörensagen. Jemand habe ihnen die Stelle empfohlen. Mundpropaganda anderer Ukrainer. Etwa sechs Zusteller hat Pfeifer auf diesem Weg schon eingestellt. Fast täglich klingle das Telefon, sagt sie.

Andriy Havrylov trägt Zeitungen aus Video: Rasmus Peters

Eine App hilft bei der Integration Die Geflüchteten zeichnen sich als sehr selbstständig aus, berichtet Koordinatorin Margarit Pfeifer. Sie helfen sich untereinander und nehmen ihre Aufgabe sehr ernst. Die Neueinsteiger bekamen ein Arbeits-Handy. Vorinstalliert war ihre Zusteller-App. Darin verzeichnet sind die Bezirkskarten, die Routen, die Arbeitszeit kann dokumentiert werden und Beschwerden können gesehen und weitergeleitet werden.

Mike Kalinasch, Bereichsleiter Markt und Integration, Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis kommentiert: „Wenn am Ende so viele Arbeitsverhältnisse geschlossen werden, ist das ein großer Erfolg für alle Beteiligten.“

Insbesondere Übersetzungshilfe sowie technische Hilfsmittel wie die App für die Routenplanung böten auch ukrainischen Geflüchteten eine berufliche Perspektive.

Mike Kalinasch ist Bereichsleiter Markt und Integration beim Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis. | Bild: Gudrun Eckert/Studio 9

Nun arbeiten Ukrainer und Russen zusammen. Dass ihre Herkunftsländer im Krieg sind, habe nie eine Rolle gespielt, sagen Hyvrylov und Pfeifer.

Arbeiten im Dunklen

Wenn Havrylov arbeitet, ist es dunkel. Seine Schichten beginnen um kurz nach ein Uhr und er arbeitet bis nach sechs Uhr durch. Er fährt seine Runden unter schwarzem Himmel. Im Hellen ist er für seine Familie da. Arbeiten unter blauem Himmel wird er vielleicht erst wieder, wenn er zurück in der Ukraine ist.