Mit einem bösen Überraschung konfrontierte die Stadtverwaltung am Mittwoch den Gemeinderat. Das Landratsamt hat die von der Stadt betriebene Erddeponie Bärental dicht gemacht.

Grund sind gravierende Verstöße und Unregelmäßigkeiten beim Ausbau und Betrieb der Deponie in den vergangenen Jahren mit der Folge möglicher Umweltgefährdungen. Erdaushub mit erhöhten Schadstoffwerten liege in Deponiebereichen, wo es keine Basisabdichtung ins Erdreich gibt.

Das Landratsamt hat daher der Stadt wegen fehlender Genehmigungsgrundlage den Betrieb untersagt. Stadträte äußerten sich in der Gemeinderatsitzung schockiert und entsetzt und stellten die Frage: Wie konnte so was passieren?

Die fehlenden Schadstoffsicherungen bescheren der Stadt als Betreiberin nun ein echtes Problem: Will sie die Erddeponie weiter betreiben, fallen zunächst schätzungsweise rund 800.000 Euro Kosten für Sanierungs- und Sofortmaßnahmen an. Denn die Deponie liegt im Wasserschutzgebiet der Keckquellen, die Schwenningen mit Trinkwasser versorgen.

Unter der Erddeponie Bärental liegt ein ehemaliger Steinbruch. Er wurde von den 1930er-Jahren bis 1979 als Schwenninger Mülldeponie genutzt. Hier liegen rund 1,45 Millionen Kubikmeter Müll. Seit rund 40 Jahren wird auf die Müllkippe Erdmaterial von Baustellen aufgefüllt. | Bild: Hans-Jürgen Götz/Archivbild

Ein mögliche Alternative wäre die endgültige Schließung und Abdichtung der Deponie. Dies wird von der Stadtverwaltung aber derzeit nicht empfohlen. Denn dann würde der Stadt und dem Umland eine leistungsfähige Deponie fehlen, auf der Erde von Baumaßnahmen gelagert werden können.

Die Deponie Bärental Bei der Altablagerung Bärental handelt es sich um die ehemalige Mülldeponie Schwenningen, die von 1932 bis 1979 betrieben wurde. Dort wurde zunächst ein Steinbruch verfüllt und die Deponie später in alle Richtungen erweitert. Verfüllt wurden Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbe- und Industriemüll, Erdaushub und Bauschutt, auf insgesamt 9,3 Hektar. Hier liegen rund 1,45 Millionen Kubikmeter Müll. Die Deponie wurde 1979 geschlossen. Heute ist die Altablagerung weitgehend mit Wald bewachsen. Der Betrieb der Erdaushub-Deponie begann dann in den 1980er-Jahren. Die Erde wurde direkt auf die ehemalige Müllkippe geschüttet. 2008 erfolgte die dritte Erweiterung der Erddeponie, 2018 wurde der vierte Bauabschnitt beschlossen.

Hintergrund des aktuellen Schlamassels ist die 2018 vom Gemeinderat beschlossene Erweiterung der Erddeponie. In den Folgejahre kam dann offenbar einiges zusammen an Versäumnissen, Unregelmäßigkeiten und Fehlentscheidungen im Deponiebetrieb.

Deponie zeitweise „führungslos“

Die jetzige Chefin im Tiefbauamt, Silvie Lamla, informierte die Gemeinderat detailreich über die bislang festgestellten Hintergründe. Zum einen gab es demnach zwischen 2019 und 2022 ein Führungsproblem beim Deponiebetrieb. Der langjährige verantwortliche Mitarbeiter auf der Deponie war längere Zeit „führungslos“, berichtete Lamla. Ein Vorgesetzter war lange Zeit krank und verstarb später. Bis zur Reorganisation der Zuständigkeit dauerte es bis Ende 2022. Dann erst wären auch die Probleme aufgefallen.

VS-Villingen Da geht selbst die Polizei nicht mehr hinein: Was passiert mit der alten Jugendherberge? Das könnte Sie auch interessieren

Zuviel Material angenommen

So wurden zwischen 2019 und 2021 viel zu viel Material auf der Erddeponie angenommen. Statt der genehmigten Einbaumenge von maximal 42.000 Kubikmeter Erdaushub pro Jahr sollen durchschnittlich 66.500 Kubikmeter verbaut worden sein. Entgegen der Satzung stammt das Material nicht nur aus Villingen-Schwenningen, sondern auch aus dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Landkreis Rottweil.

Erdreich mit erhöhter Schadstoffbelastung

Es sei in dieser Zeit auch viel Erdreich angenommen worden, das eine erhöhte Schwermetall-Belastung aufweist. Es handelt sich dabei um Erde, die mit natürlicher und nicht menschengemachten Schadstoffen belastet war. Diese Annahme war zwar zulässig und genehmigt, verdeutlichte Silvie Lamla.

Die Grundlage dieser Genehmigung beruhte allerdings auf dem geplanten Einbau einer Basisabdichtung in den neuen Deponiebereichen, um einen möglichen Schwermetalleintrag in das Grundwasser zu verhindern.

Silvie Lamla (links), die Leiterin des Grünflächen- und Tiefbauamtes der Stadt, informiert den Gemeinderat über die bedenklichen Zustände auf der Erddeponie Bärental. Rechts Bürgermeister Detlev Bührer, der die organisatorische Verantwortung für die Mülldeponie trägt. | Bild: Stadler, Eberhard

Diese Abdichtung wurde aber „nie gebaut“, berichtete Amtsleiterin Lamla. Grund: Die Deponie-Verantwortlichen hatten Anfang 2021 den Antrag ans Landratsamt gestellt, dass der Betrieb der Deponie ohne Basisabdichtung und ohne Regenwasserbehandlung erfolgen soll. Die Auflagen sei unverhältnismäßig, so die Begründung. Doch das Landratsamt hat diesen Antrag abgelehnt.

Damit stand die Deponie auf einmal vor der Situation, dass eine riesige Menge belastetes Erdreich ohne die nötige Basisabdichtung und ohne Schadstoff-Absicherung des Regen- und Versickerungswassers gelagert wurde.

Denn bei den Deponie-Verfüllung von 2019 bis 2021 wurde das Versickerungsbecken 2 zugeschüttet, ohne dass das geplante neue Versickerungsbecken gebaut wurde. Ein weiteres altes Versickerungsbecken wurde ebenfalls mit Erdaushub verfüllt, „ohne die geforderte alternative Entwässerung herzustellen“.

Insofern hatte das Landratsamt keine Wahl, als den Betrieb vorläufig einzustellen. Mit Fassungslosigkeit und Entsetzen reagierten die Sprecher der Fraktionen auf diese Darstellung.

Den Staatsanwalt einschalten

Frank Bonath (FDP) sprach von einem „Organisationsversagen“ in der Stadtverwaltung, Joachim von Mirbach (Grüne) und Bernd Lohmiller (SPD) forderten den OB auf, den Staatsanwalt einzuschalten, auch zum „Eigenschutz“. Umgehend wurde auch die Frage gestellt, ob der damalige Deponie-Leiter, der Ende 2021 die Stadtverwaltung verlassen hatte, strafbare Handlungen begangen habe und zur Rechenschaft gezogen werden könne.

Bauamtsleiterin Lamla erklärte, es gebe bislang keinen Hinweis auf strafbare Handlungen und Vorsatz. Die Situation sei wohl eher ein Ergebnis von Versäumnissen und Fehlentscheidungen beim Deponieausbau. Oberbürgermeister Jürgen Roth empfahl den Stadträten, ihre Fantasie zu zügeln und der Verwaltung Zeit zu geben, die Sachverhalte weiter auszuleuchten.

Hier geht‘s zur Erddeponie Bärental. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Bührer ist der Organisations-Verantwortliche

Baubürgermeister Detlev Bührer erklärte, er sei der Organisations-Verantwortliche für die den Deponiebetrieb. „Wenn sie es jemand ankreiden wollen, müssen sie es mir ankreiden“, sagte er den Gemeinderäten. Er sei von den Vorgängen völlig überrascht worden.

Wie geht es nun weiter? Die Stadt hat das Ziel, den Betrieb der Erddeponie fortzuführen und kooperiert vollumfänglich mit dem Landratsamt, so Silvie Lamla. Als nächster Schritt soll die vom Landratsamt verlangte Untersuchung zur Gefahrenabschätzung des zwischen 2020 und 2023 auf der Deponie eingebauten Erdreichs erfolgen. Die Stadt rechnet dafür mit Kosten von rund 100.000 Euro.

Außerdem soll für den Gewässerschutz das zugeschüttete Versickerungsbecken ausgegraben und wieder in Betrieb genommen sowie weitere Maßnahmen auf der Deponie eingeleitet werden. Auf die Stadt kommen damit 2024 und 2025 schätzungsweise weitere 700.000 Euro Kosten zu.

Welche weitere Maßnahmen noch fällig werden, ist derzeit nicht absehbar. Ebenso wenig, wie lange die Deponie geschlossen bleibt. Der OB versprach dem Gemeinderat: „Wir halten Sie auf dem Laufenden.“