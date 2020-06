von Roland Dürrhammer

Das Hauptinteresse der Besucher galt dem Stand des geplanten Baugebietes „Am Holenbach“ und der, vor allem für Fahrradfahrer, gefährlichen Verkehrssituation in der Pfaffenweiler Straße. Durch Lastwagen und Autos gäbe es im unübersichtlichen Kurvenbereich bei der Kirche und dem Gasthaus „Löwen“ ein erhöhtes Gefährdungspotential.

Die Einrichtung einer Tempo-30-Zone – schon mehrfach vom Ortschaftsrat angeregt – forderten die Besucher. Ortsvorsteher Bernd Bucher verwies auf ein Bundesgesetz, dass auf Durchgangsstraßen nur Tempo-30-Zonen eingerichtet werden können, wenn sich in diesem Bereich Schulen, Kindergärten oder Alten-/Pflegeheime befinden. „Diese Informationen habe ich vom Bürgeramt bekommen“, sagte Bucher.

Ortschaftsrat Bernd Kantimm wollte dies nicht so stehen lassen: „Ich glaube, das ist eine Willkür der Stadt Villingen-Schwenningen.“ Auffen habe auch eine Kreisstraße als Durchgangsstraße und durch ganz Auffen gelte Tempo 30. „Es geht überall, nur in Villingen-Schwenningen nicht, und das kann man den Herren Glück und Bührer gerne mal so sagen“, sagte Kantimm.

Fuß in der Tür

„Beim Baugebiet ‚Am Holenbach‘ haben wir schon einen Fuß in der Tür, aber es gibt da ein Problem“, äußert sich Bucher auf Nachfrage. Die Grundstückseigentümer seien bereit zu verkaufen, sowie zu einem gemeinsamen Treffen bereit, um über faire, einvernehmliche Preis zu verhandeln. „Aber auch das Liegenschaftsamt, das für den Grundstücksankauf zuständig ist, hat auf Grund der finanziellen Lage der Stadt eine Haushaltssperre von 30 Prozent auferlegt bekommen“, sagte Bucher. Der Stadtkämmerer wisse nicht, woher er 2020 die Mittel für den Grundstücksankauf nehmen solle, die er an anderer Stelle benötige. „Wir sind daran, dass der Grundstückskauf vorangetrieben wird, weil die Nachfrage nach Bauplätzen in Rietheim weiter ansteigend ist“, bestätigt Bucher.

Beruhigende Worte fand Bucher beim Tagesordnungspunkt zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Hinterhofen erste Änderung“. „Durch den Anbau der Firma Mada wird hier noch Fläche für Parkplätze benötigt, die ein Stück über den bestehenden Bebauungsplan hinaus geht“, erläutert Bucher. Es sei dort keine weitere Bebauung geplant.